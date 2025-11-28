Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo dừng hoạt động toàn hệ thống từ 28/11, xin lỗi khách hàng

Thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11, sau thời gian liên tục vướng sai phạm và bị cơ quan chức năng khởi tố.

Quảng cáo Thẩm mỹ viện Mailisa.

Tối 27/11/2025, trên fanpage chính thức, hệ thống Mailisa phát đi thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11/2025. Trong thông báo, đơn vị này mô tả quyết định là “rất khó khăn”, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng và mong nhận được sự thông cảm. Thông báo được đưa ra trong thời điểm hệ thống thẩm mỹ này đang liên quan đến vụ án buôn lậu mỹ phẩm.

Thông báo dừng hoạt động trên fanpage chính thức, hệ thống Mailisa.

Trước đó, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” liên quan đến Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan, gồm Mailisa. Cùng ngày, bị can gồm bà Phan Thị Mai — Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là ông Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc), cùng một số cá nhân khác bị khởi tố.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã buôn lậu số lượng đặc biệt lớn mỹ phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ bất chính. Từ năm 2020-2024, nhóm này mua mỹ phẩm giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Các đối tượng cấu kết với nhiều người Trung Quốc ký hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc sản phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông, Trung Quốc) nhằm xin cấp giấy lưu hành tự do tại Hồng Kông. Sau đó, chúng tổ chức nhập khẩu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để tạo lòng tin, đánh vào thị hiếu người tiêu dùng.

Số mỹ phẩm này được bán với giá cao gấp nhiều lần, giúp các đối tượng thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa trên thị trường).

Hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa TP Hồ Chí Minh.

Trước khi bị khởi tố, một số cơ sở thuộc hệ thống Mailisa từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Năm 2023, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh bị xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép, quảng cáo không đúng quy định. Một số chi nhánh khác tại Bình Dương, Lâm Đồng... cũng từng bị xử phạt liên quan đến hoạt động quảng cáo và sử dụng thiết bị thẩm mỹ không phép.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ sản phẩm. Công ty MK Skincare, doanh nghiệp liên quan đến Mailisa phân phối.

Mailisa thường xuất hiện với những từ quảng cáo hoa mỹ.

Trong thời gian từ khi bị kiểm tra đến lúc bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, fanpage và các nền tảng mạng xã hội của Thẩm mỹ viện Mailisa vẫn liên tục đăng tải hình ảnh, video quảng cáo dịch vụ, giới thiệu các liệu trình làm đẹp và sản phẩm.

Tuy nhiên, từ ngày 22/11, toàn bộ hệ thống mạng xã hội của Mailisa ngừng đăng bài mới. Nhiều bài viết cũ hạn chế bình luận hoặc chặn tính năng bình luận của khách hàng. Đến ngày 27/11, các trang này giữ nguyên trạng thái im lặng, chỉ còn xuất hiện thông báo tạm dừng hoạt động vào ngày 28/11. Hệ thống Mailisa hiện chưa công bố thời gian dự kiến mở cửa trở lại.

Bộ Công an cho biết vụ án liên quan đến Mailisa và MK Skincare vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Theo VTV