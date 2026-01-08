Điểm sáng trong đấu tranh, phòng chống ma túy vùng biên

Cuộc chiến phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào luôn là trận chiến đầy khốc liệt và nhiều hiểm nguy. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định và sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh Đồn Biên phòng (ĐBP) Pù Nhi đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án về ma túy, bắt gữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Lê Tuấn Hiên, sinh năm 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên cùng tang vật vụ án về ĐBP Pù Nhi.

ĐBP Pù Nhi quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 21,938km với 8 mốc quốc giới; địa bàn quản lý gồm 32 bản thuộc 3 xã: Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý. Với địa hình núi cao, có nhiều đường mòn, đường tắt qua biên giới nên việc quản lý di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép khó kiểm soát; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng nội, ngoại biên có quan hệ thân tộc, anh em, thường liên lạc bằng điện thoại để móc nối hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ...

Trước tình hình đó, Chỉ huy ĐBP Pù Nhi đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ “đến từng nhà, gặp từng người” vận động, tuyên truyền cho bà con thấy được tác hại của ma túy. Lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy của ĐBP Pù Nhi còn mở đợt cao điểm đấu tranh, truy quét những đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, làm trong sạch địa bàn.

Những năm qua, ĐBP Pù Nhi là một trong những đơn vị điển hình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. Do địa hình rừng núi hiểm trở, lại có đường biên giới giáp nước bạn Lào nên tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Do những khoản lợi nhuận “kếch xù” từ hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy nên phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Tổ chức hoạt động của các đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp theo đường dây, ổ nhóm khép kín, nhiều tầng, lớp. Trước tính chất đặc biệt phức tạp, manh động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, ĐBP Pù Nhi đã triển khai rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, bóc gỡ liên tiếp hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn. Kết quả đấu tranh tội phạm ma túy từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2025, đơn vị đã chủ trì bắt, khởi tố 34 vụ/40 đối tượng; tang vật thu giữ 355,952 gam heroin, 42.026 viên hồng phiến, 14 xe máy, 18,36kg nhựa thuốc phiện, 34 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Điển hình, ngày 15/11/2025, tại Km71+800, Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh và ĐBP Pù Nhi đã phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ 32 bánh heroin và một số tang vật khác. Đối tượng được xác định là Lê Tuấn Hiên, sinh năm 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với mức thù lao 50 triệu đồng. Khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị, vũ khí.

Thiếu tá Hơ Văn Xá, ĐBP Pù Nhi là người có hàng chục năm bám vùng biên, thuộc từng đường mòn, lối mở, từng khe suối, con dốc địa bàn. "Đấu tranh với tội phạm ma túy ở đây luôn là cuộc chiến khốc liệt và cam go. Đối phó với các thủ đoạn tinh vi của tội phạm, cán bộ, chiến sĩ phải thường trực cả ngày lẫn đêm; vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám nắm địa bàn và thông tin về các đối tượng, lên kế hoạch bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị", Thiếu tá Hơ Văn Xá chia sẻ.

Từ năm 2019 đến nay, Thiếu tá Hơ Văn Xá, ĐBP Pù Nhi đã tham gia bắt và khởi tố 8 vụ/9 đối tượng án hình sự về ma túy, tang vật thu giữ được 1.476 gam ma túy đá; 393,58 gam heroin; 2.296 viên hồng phiến; 14.072kg nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật khác.

Trung tá Chu Đình Giáp, Đồn trưởng ĐBP Pù Nhi, cho biết: "Triển khai nhiệm vụ phòng, chống ma túy, đơn vị đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia. Trong đó, phát động phong trào Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình cả nội - ngoại biên, phối hợp với các ngành chức năng như công an, hải quan, lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm “từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới” theo chủ trương “3 lớp, 4 cấp”, không để tuyến biên giới trở thành điểm nóng phức tạp về ma túy".

Bài và ảnh: Hoàng Lan