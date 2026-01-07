Để những bản án không còn nằm trên giấy

Bản án có hiệu lực pháp luật là mệnh lệnh tối cao, nhưng trên thực tế vẫn còn có những quyết định bị “treo” bởi sự chây ỳ, chống đối của các đương sự. Để những bản án không còn nằm trên giấy, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã quyết liệt hóa giải những “điểm nghẽn” trong giải quyết các bản án.

Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế tài sản tại xã Hợp Tiến.

Những con số "biết nói"

Với tinh thần chủ động, ngay từ đầu năm 2025, THADS tỉnh đã xây dựng “kịch bản” vận hành chi tiết thông qua kế hoạch công tác năm 2025 và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính đến các đơn vị, phòng chuyên môn. Điều này đã tạo ra khung pháp lý, đảm bảo tính thực tiễn, mục tiêu rõ ràng và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ đối với các đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc. Dấu mốc quan trọng diễn ra từ ngày 1/7/2025, khi đơn vị thực hiện đợt sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quy mô lớn theo định hướng của Bộ Tư pháp. Song song với việc đưa hệ thống cơ quan THADS 1 cấp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, đơn vị đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, coi đây là “chìa khóa” để nâng cao tính minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết án.

Trước những yêu cầu mới từ Cục Quản lý THADS, ngày 31/7/2025, THADS tỉnh đã nhanh chóng ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ. Sự điều chỉnh kịp thời này không chỉ thể hiện tính năng động trong quản trị, mà còn khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong việc đưa các bản án “rời trang giấy”, thực sự đi vào đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong dòng chảy của công tác tư pháp năm 2025, THADS tỉnh đã ghi dấu ấn đậm nét bằng những kết quả đột phá, đưa những bản án trên giấy thành giá trị thực tế cho người dân và xã hội. Năm 2025, tổng số việc mà THADS tỉnh phải giải quyết lên đến con số kỷ lục là 22.651 việc. Trong đó, áp lực thụ lý mới tăng cao với 15.996 việc, tăng 322 việc so với năm 2024. Giữa “biển hồ sơ” ấy, công tác phân loại án đã được thực hiện nghiêm túc, chính xác với 16.936 việc có điều kiện thi hành. Kết quả, THADS tỉnh đã thi hành xong 14.695 việc, tăng 228 việc so với năm trước. Với tỷ lệ đạt 86,63%, đơn vị không chỉ hoàn thành mà còn vượt 2,58% chỉ tiêu được Cục Quản lý THADS giao.

Ấn tượng hơn là kết quả THA về tiền của THADS tỉnh. Năm 2025, ghi nhận tổng số tiền giải quyết hơn 5.061 tỷ đồng. Trong đó, số thụ lý mới tăng ở mức 47,24%, tương ứng tăng hơn 864 tỷ đồng so với năm 2024. Đối mặt với khối lượng tài sản khổng lồ và tính chất phức tạp của các vụ án kinh tế, các chấp hành viên của THADS tỉnh đã nỗ lực không mệt mỏi để thu hồi hơn 1.605 tỷ đồng. Đây là một con số “biết nói” khi tăng tới 74,91% so với năm 2024 và tỷ lệ THA xong về tiền đạt 62,91%, vượt chỉ tiêu được giao tới 10,81%.

Quyết liệt xử lý nợ xấu

Vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, THADS tỉnh đã khẳng định vai trò then chốt trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức tín dụng, thu hồi tài sản tham nhũng và xử lý nghiêm minh các bản án hình sự. Đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng - một lĩnh vực được dư luận đặc biệt quan tâm, đơn vị thể hiện sự kiên quyết cao độ. Trong tổng số hơn 2.422 tỷ đồng phải thi hành, đơn vị đã thu hồi thành công 695,596 tỷ đồng, tương ứng 192 việc. Những con số này không chỉ là tài sản được thu hồi, mà còn là hành động thiết thực góp phần lành mạnh hóa thị trường tài chính, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự mưu trí và bản lĩnh. Tổng số tiền mà THADS tỉnh phải thi hành là hơn 320,573 tỷ đồng. Kết quả đạt được thực sự ấn tượng, đơn vị đã thi hành xong 149 việc, thu về 96,7 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ thu hồi về tiền đạt 74,38%, một con số vượt xa chỉ tiêu 60% do Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội giao. Điều đó khẳng định quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng, kinh tế của THADS tỉnh.

Mặt khác, THADS tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các trại giam thuộc Bộ Công an để tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự. Theo đó, có 2.316 việc liên quan đến người đang chấp hành hình phạt tù đã được đơn vị rà soát. Kết quả, có 1.364 việc đã được thi hành xong, thu hồi 34,530 tỷ đồng. Công tác này không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn mang ý nghĩa giáo dục, giúp phạm nhân nhận thức trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Công tác cưỡng chế cũng được các đơn vị, phòng chuyên môn của THADS tỉnh thực hiện đúng trình tự. Toàn tỉnh đã ban hành 334 quyết định cưỡng chế, trong đó có 59 quyết định phải huy động lực lượng. Không có bất kỳ trường hợp nào cưỡng chế không thành công, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng của các chấp hành viên.

Hoạt động bán đấu giá tài sản cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với 124 việc bán đấu giá thành công, đạt tổng giá trị 281,551 tỷ đồng. Tỷ lệ việc bán đấu giá thành tăng 49,39% so với năm 2024 và 111 tài sản đã được bàn giao thành công cho người mua trúng đấu giá, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Những kết quả đạt được trong công tác thi hành án, nhất là các chỉ số về tiền và việc đều đạt hoặc vượt kế hoạch, đặc biệt là sự minh bạch và hiệu quả trong công tác cưỡng chế và bán đấu giá tài sản, là sự khẳng định, đảm bảo cho các bản án, quyết định của tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước.

Bài và ảnh: Trần Thanh