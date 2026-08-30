Thạch Quảng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Mường

Ngoài hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội LHPN xã Thạch Quảng còn tuyên truyền, vận động hội viên bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được phụ nữ dân tộc Mường ở xã Thạch Quảng gìn giữ và phát huy.

Hội LHPN xã Thạch Quảng hiện có trên 1.900 hội viên đang sinh hoạt tại 9 chi hội. Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, hội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu và yêu mến, tự hào về các giá trị trong kho tàng văn hóa của dân tộc mình. Một trong những nét đẹp mà phụ nữ Thạch Quảng quan tâm gìn giữ là trang phục truyền thống của dân tộc Mường. Những bộ váy áo, khăn đội đầu với hoa văn đặc trưng được chị em gìn giữ, sử dụng trong các ngày lễ tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các sự kiện của địa phương. Qua đó, trang phục của phụ nữ dân tộc Mường tiếp tục được giới thiệu đến thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Cùng với trang phục, chị em còn tích cực bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, cồng chiêng và những phong tục, tập quán tốt đẹp của người Mường. Các hoạt động văn nghệ tại thôn, xóm và những buổi giao lưu đã tạo điều kiện cho các bà, các mẹ truyền dạy cho thế hệ trẻ những làn điệu, nhịp chiêng và nét văn hóa được cha ông trao truyền. Đến nay, 9 chi hội đều có đội văn nghệ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu dân vũ và các sự kiện cộng đồng.

Cùng với đó, hội vận động hội viên thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các lễ hội, hoạt động văn hóa - văn nghệ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Quảng Bùi Thị Phượng, cho biết: “Không chỉ tích cực tham gia vào bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phụ nữ xã Thạch Quảng còn cùng nhau tham gia nhiều nội dung sinh hoạt phong phú như giao lưu văn hóa - văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, nuôi dạy con cháu. Thông qua các hoạt động, phong trào công tác hội, chị em phụ nữ thường xuyên tổ chức giao lưu, biểu diễn và truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ... Từ đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và phục vụ đời sống cho chị em phụ nữ, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương”.

Bài và ảnh: Khánh Linh