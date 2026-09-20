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Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Minh Quyên - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Từ những chiếc đèn ông sao, tiếng trống hội rộn ràng đến những phần quà được trao tận tay các em thiếu nhi, “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 đã mang Trung thu đến gần hơn với trẻ em vùng biên Mường Lát.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Từ những chiếc đèn ông sao, tiếng trống hội rộn ràng đến những phần quà được trao tận tay các em thiếu nhi, “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 đã mang Trung thu đến gần hơn với trẻ em vùng biên Mường Lát.

Video: Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Sự kiện do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức không chỉ là một bữa tiệc văn hóa rực rỡ sắc màu tuổi thơ, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và toàn xã hội đối với những mầm non tương lai nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Ngay từ những tiết mục mở màn, không gian đêm hội trên sân khấu đã trở nên rộn ràng.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Phía dưới, những gương mặt trẻ thơ háo hức dõi theo từng tiết mục.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Có chị Hằng, chú Cuội, có câu chuyện về đêm trăng, có những chiếc đèn nhỏ và đặc biệt là có đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng cùng quây quần trong một không gian chung. Khi chú Cuội xuất hiện với chiếc quạt mo trên tay, cả sân khấu lập tức náo nhiệt. Những câu hỏi, lời đối đáp tưởng như giản dị lại kéo các em nhỏ vào câu chuyện Trung thu lúc nào không hay. Tiếng gọi “Chị Hằng ơi!” được cất lên ngày một lớn, cho đến khi nhân vật quen thuộc xuất hiện giữa tiếng reo vui của các em.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Mường Lát là địa bàn vùng cao biên giới, giao thông còn nhiều trở ngại và đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Với những em nhỏ nơi đây, mỗi dịp lễ, tết có đông đủ bạn bè, thầy cô và người thân cùng vui chơi luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Không chỉ có các tiết mục văn nghệ, chương trình còn dành nhiều thời gian để trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các em đang được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu. (Trong ảnh: Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”).

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Hơn cả giá trị vật chất, mỗi món quà được trao đi là một lời động viên ân cần, tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân nhỏ bé trên con đường đến trường.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Trong ánh sáng lung linh của đêm hội, những phần quà ấy không chỉ mang đến niềm vui trẻ thơ, mà còn là minh chứng thiêng liêng cho sự gắn bó quân dân bền chặt nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Không gian nghệ thuật của đêm hội liên tục đưa các em nhỏ đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Đó là ánh mắt tròn xoe kinh ngạc, tiếng xuýt xoa thán phục và những tràng cười giòn giã sau các màn biểu diễn ảo thuật đầy biến ảo.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Hòa mình vào đêm hội Trung thu rộn rã, là những ca khúc ngợi ca tình yêu thương bao la của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, tạo nên một không gian tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc giữa miền biên viễn.

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Đêm Trung thu ở vùng biên cứ thế được nối dài bằng những khoảnh khắc rất đỗi hồn nhiên. Quanh mâm cỗ rực rỡ sắc màu, một cuộc hội ngộ vô cùng ấm áp đã diễn ra - cuộc hội ngộ giữa người lớn và trẻ thơ, giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và những đứa trẻ hồn nhiên nơi núi rừng biên viễn. (Trong ảnh: Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các cháu thiếu nhi vùng cao biên giới phá cỗ Trung thu).

Lung linh đêm hội Trăng rằm nơi biên cương Mường Lát

Ánh đèn ông sao, tiếng trống lân và những gương mặt rạng rỡ tạo nên một bức tranh Trung thu đặc biệt, đủ đầy tình cảm. Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 khép lại trong tiếng cười của trẻ thơ. Đêm Mường Lát rực rỡ không chỉ bởi tinh tú trên trời, mà còn bởi ánh sáng lung linh từ hàng ngàn chiếc đèn lồng, và thiêng liêng hơn cả là sự sẻ chia vĩ đại của cộng đồng. Một mùa trăng đi qua, nhưng nụ cười của trẻ nhỏ Mường Lát trong đêm hội có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu.

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Minh Quyên - Hoàng Đông

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#CHDCND Lào #UBND tỉnh Thanh Hóa #Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng #Đêm hội trăng rằm #Trung thu #BĐBP #Con nuôi đồn Biên phòng #Lung linh #xã Mường Lát #tỉnh Hủa Phăn

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