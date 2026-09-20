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“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Hoài Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 21/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ diễn ra chương trình vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026”. Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Tối 21/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ diễn ra chương trình vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026”. Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tham gia công tác chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện sẽ được tham gia nhiều hoạt động như múa lân, xiếc thú, giao lưu cùng chú hề, tặng bóng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề “Các bé vui hội trăng rằm”...

Các hoạt động được tổ chức theo hướng tạo không khí vui tươi, gần gũi để các em có thêm niềm tin trong quá trình điều trị.

Điểm nhấn của đêm hội là hoạt động “Hiện thực hóa ước mơ”. Ban Tổ chức sẽ gặp gỡ, lắng nghe những mong muốn của các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Từ những ước mơ giản dị về sức khỏe, học tập, cuộc sống và gia đình, chương trình kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm để có những phần hỗ trợ đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tham gia công tác chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Bên cạnh những phần quà hỗ trợ, chương trình sẽ trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, cùng lồng đèn trung thu cho các em.

Thông qua chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026”, Ban Tổ chức mong muốn dành thêm sự quan tâm đến những em nhỏ đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, để các em đón một mùa Trung thu trọn vẹn trong điều kiện đặc biệt. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, góp phần tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục điều trị và hướng tới những ước mơ phía trước.

Hoài Anh

Từ khóa:

#Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #Chương trình #Ước mơ #thắp sáng #Điều trị #Tết trung thu #tổ chức #Tỉnh đoàn #hoàn cảnh đặc biệt khó khăn #Vui hội trăng rằm

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