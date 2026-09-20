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Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Hoàng Đông - Minh Quyên
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(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức, Hội thi bày mâm cỗ Trung thu không chỉ là sân chơi so tài khéo léo, mà còn là không gian ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức, Hội thi bày mâm cỗ Trung thu không chỉ là sân chơi so tài khéo léo, mà còn là không gian ấm áp nghĩa tình quân - dân.

Video: Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Từ sáng sớm 20/9, hàng trăm học sinh, thầy cô giáo và bà con các bản làng người Mông, người Thái đã nô nức kéo về Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát trong tiếng nhạc Trung thu rộn ràng. Ngày hội thêm phần trang trọng và ấm áp với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

6 đội thi đến từ Trường THCS Mường Lát và Trường PTDTNT THCS Mường Lát nhanh chóng hội quân. Từng trái bưởi đào, nải chuối rừng, quả na vừa hái được nâng niu, sắp đặt sẵn sàng cho cuộc so tài kéo dài 30 phút.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Theo dõi từng nụ cười của học trò, chị Phạm Thị Hà xúc động chia sẻ: “Với trẻ em vùng cao Mường Lát, một mùa Trung thu đủ đầy mâm cỗ, rộn rã tiếng trống hội luôn là niềm ao ước lớn. Hội thi không đơn thuần là cuộc thi tài khéo tay, mà là khoảng trời ấm áp để các con được sống trọn vẹn trong không khí Tết thiếu nhi truyền thống, cảm nhận được tình thương yêu, chở che của các cấp, các ngành và các chú bộ đội biên phòng”.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Sau hiệu lệnh “Bắt đầu!” là những tràng pháo tay cổ vũ giòn giã; các cô cậu học trò lập tức bắt tay vào phần thi với sự tập trung cao độ.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Bàn tay nhỏ nhắn của các em học sinh thoăn thoắt uốn nắn từng múi bưởi thành hình chú cún lông xù ngộ nghĩnh, tỉa vỏ quả đu đủ thành đóa hoa rực rỡ, mang sắc màu mùa thu về bên mâm cỗ.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Người giữ nhành hoa, người đính chùm quả; sự ăn ý và ánh mắt động viên tạo nên nhịp điệu thi đua khẩn trương tràn ngập tiếng cười gắn kết.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Mâm cỗ hoàn chỉnh rực rỡ sắc màu ngũ quả vùng cao, gửi gắm ước mong no ấm và khát vọng vươn mình trong học tập.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Học sinh đại diện đội thi tự tin thuyết trình cho sản phẩm của đội mình. Những câu chuyện giản dị về nải chuối sau vườn, quả bưởi gửi gắm ước mơ con chữ nơi rẻo cao khiến khoảng sân trường như lắng lại...

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Lời thuyết trình thể hiện trọn vẹn lòng biết ơn thầy cô, các chú bộ đội biên phòng cùng khát vọng vươn lên xây dựng biên cương thêm vững bền.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Các thành viên Ban Giám khảo cẩn trọng ngắm nhìn từng chi tiết cắt tỉa, đánh giá cao sự sáng tạo, tính thẩm mỹ cùng nét đẹp gìn giữ văn hóa truyền thống của từng đội thi.

Mâm cỗ Trung thu thắp sáng ước mơ trẻ em vùng biên

Những mâm cỗ Trung thu đủ đầy sắc màu sau đó được phá cỗ chung, chia đều niềm vui cho từng đứa trẻ vùng cao. Một ngày Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình quân - dân đã chắp cánh cho niềm tin và ước mơ của các em học sinh thêm tươi sáng dưới ánh trăng biên cương.

Hoàng Đông - Minh Quyên

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