Thạch Bình chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi khi thời tiết giao mùa

Thời tiết giao mùa là thời điểm dễ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như tụ huyết trùng, lở mồm, long móng, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm... Vì vậy, xã Thạch Bình đang triển khai nhiều giải pháp và khuyến cáo bà con tích cực chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi.

Đàn trâu của gia đình anh Phùng Văn Quang, thôn Kim Sơn được chăm sóc, bảo vệ tốt.

Gắn bó với nghề chăn nuôi đến nay đã được 6 năm, anh Lê Đình Khiển, thôn 4 đã hình thành trang trại tổng hợp trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, kết hợp nuôi 100 con lợn (gồm lợn thịt và lợn nái sinh sản), 200 con gà và 2 cặp bò sinh sản. Để chăm sóc đàn vật nuôi, anh Khiển thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời tiết để kịp thời có biện pháp bảo vệ, nhất là vào thời điểm giao mùa.

Anh Khiển chia sẻ: “Thời tiết hanh khô, mưa rét... những tháng cuối năm, dễ xảy ra nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh, nhất là đối với các bệnh như cúm gia cầm, lở mồm, long móng, tai xanh, viêm da nổi cục,... Vì vậy, để bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình, ngoài chủ động gia cố, che chắn đảm bảo chuồng trại đủ ấm không bị mưa tạt, gió lùa, giữ chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ, tôi còn dự trữ chất đốt sưởi ấm và các loại bao tải để chống rét cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại. Đồng thời, dự trữ, đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống và thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh đối với từng vật nuôi. Nhờ đó, đàn vật nuôi của gia đình nhiều năm liền chưa xảy ra dịch bệnh, đem lại khoản thu nhập mỗi năm từ 200 - 300 triệu đồng".

Gia đình ông Phùng Văn Quang, thôn Kim Sơn đang nuôi 2 con trâu sinh sản và 2 trâu con có độ tuổi từ 18-20 tháng. Ông Quang chia sẻ: "Khi được xã tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn cách chăm sóc đàn trâu, bò khi thời tiết giá rét, gia đình tôi đã chủ động nhốt trâu ở trong chuồng, dùng bạt quây xung quanh để tránh gió lùa, mưa tạt. Đồng thời, chuẩn bị lượng cỏ voi, bẹ ngô, rơm rạ... làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn trâu trong những ngày giá rét. Ngoài ra, để bảo vệ đàn trâu không bị dịch bệnh, định kỳ hàng năm xã tổ chức các đợt tiêm phòng với các loại vắc-xin phòng bệnh như viêm da nổi cục, lở mồm, long móng, tụ huyết trùng..., tôi đều đăng ký và tham gia tiêm cho đàn trâu của gia đình. Qua 8 năm chăn nuôi đàn gia súc luôn được bảo vệ, không xảy ra dịch bệnh, góp phần đem lại khoản thu nhập cho gia đình từ 20 – 30 triệu đồng/năm”.

Xã Thạch Bình hiện có 2.577 con trâu, bò; 14.073 con lợn; 54.911 con gia cầm và 695 con dê được chăn nuôi theo hình thức nông hộ, gia trại và trang trại quy mô nhỏ. Để bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi, nhất là vào thời điểm giao mùa, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi được chính quyền xã Thạch Bình triển khai, thực hiện nghiêm túc. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn để người chăn nuôi nắm bắt được kiến thức, kinh nghiệm bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình, xã còn cử cán bộ cùng với thôn đến từng hộ gia đình chăn nuôi hướng dẫn cụ thể, yêu cầu các hộ thực hiện tốt công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh, nhất là việc thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng. Nhằm đảm bảo 100% hộ gia đình chăn nuôi tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, trước mỗi đợt tiêm, cán bộ xã, thôn đến từng hộ chăn nuôi rà soát số lượng và gửi bản cam kết về tiêm phòng đến các hộ.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bình cho biết: Sở dĩ đàn vật nuôi của địa phương luôn được bảo vệ, chăm sóc tốt là do người dân đã ý thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ. Ngoài chuồng trại được che chắn theo phương châm “ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè” và đảm bảo vệ sinh khu vực chuồng trại, nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi, nhất là thức ăn cho đàn trâu, bò luôn được người dân coi trọng. Hiện các gia đình chăn nuôi gia súc đều dự trữ thức ăn khô (rơm rạ), thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) và trồng cỏ voi, đủ để cung cấp cho gia súc trong những ngày giá rét. Bên cạnh đó, người dân luôn ý thức công tác tiêm phòng là bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình không bị dịch bệnh. Vì vậy, khi xã triển khai các đợt tiêm phòng được người dân đồng tình, hưởng ứng rất cao. Đến thời điểm này, xã đã tổ chức được 2 đợt tiêm và tỷ lệ tiêm đạt 100%. Do đó, nhiều năm trở lại đây trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng vật nuôi bị chết do đói, rét hay dịch bệnh lở mồm, long móng, viêm da nổi cục... trên đàn trâu, bò.

Bài và ảnh: Minh Lý