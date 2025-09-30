TeC3 - Chàng trai quê lúa từ bỏ công việc tại "Kỳ lân công nghệ" để khởi nghiệp và gặt hái thành công

Hồ Trần Thành Công (nghệ danh TeC3) là một người con quê lúa Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), đã làm nên một hành trình đầy cảm hứng: Từ bỏ vị trí chuyên viên Marketing và Tổ chức giải đấu tại một "Kỳ Lân công nghệ" có tiếng tại Việt Nam, để dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Sự dũng cảm và tư duy chiến lược đã giúp anh không chỉ thành công trong lĩnh vực sáng tạo, mà còn vươn lên trở thành một doanh nhân, hiện là Chủ tịch của Công ty TNHH TC Team.

TeC3 – TC Gaming đang ngắm nhìn thành phố nơi anh khởi nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Nền Tảng Quê Hương và "Vốn tự có"

Xuất thân từ quê lúa yên bình, Thành Công mang trong mình sự kiên trì, nỗ lực và thực tế. Những năm tháng làm việc tại môi trường kỳ lân công nghệ đã trang bị cho anh kiến thức sâu rộng về marketing, tổ chức sự kiện và quản lý giải đấu. Tuy nhiên, khát vọng tự chủ và tạo ra giá trị độc lập đã thúc đẩy anh đưa ra quyết định táo bạo đó là nghỉ việc tại nơi làm việc trong mơ của nhiều GenZ và khởi nghiệp.

TeC3 – TC Gaming đang tổ chức trò chơi nhỏ trước khi bắt đầu giải đấu với hàng nghìn khán giả do anh đảm nhiệm. (Ảnh: NVCC)

Quyết định này không phải là sự từ bỏ, mà là một sự chuyển hóa chiến lược. Anh tận dụng kinh nghiệm tổ chức giải đấu để sản xuất nội dung chuyên nghiệp và áp dụng tư duy chiến lược để xây dựng thương hiệu cá nhân TeC3 (hay còn được biết đến làTC Gaming) một cách bài bản.

“Mình hiểu rõ cách thức vận hành của một công ty công nghệ lớn và cách để xây dựng một cộng đồng người hâm mộ. Mình chỉ đang áp dụng những kiến thức đó để xây dựng nên đế chế của riêng mình,” – TeC3 chia sẻ.

Bứt Phá: Từ Sản Xuất Âm Nhạc cho đến Chủ Tịch Công Ty

Giữa năm 2017, khi chỉ mới 14 tuổi thì TeC3 đã được thử sức với cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí Mùa 5 tại TP.HCM. Vượt qua vòng tuyển chọn với nhiều đối thủ nặng ký, cuối cùng TeC3 đã có một tấm vé đến với vòng giấu mặt. Tại vòng giấu mặt, màn biểu diễn của TeC3 không quá ấn tượng với các huấn luyện viên nên đã không có huấn luyện viên nào lựa chọn TeC3. Đây là một nỗi buồn lớn nhất với TeC3 và cũng từ đó cái tên TC Gaming được ra đời khi anh sợ phải đối diện với thất bại năm ấy.

Nhưng sau khoảng thời gian dài làm việc và tiếp thu nhiều kinh nghiệm tại một “Kỳ Lân công nghệ” đã giúp anh có thêm kỹ năng mới đó là “đối diện với thất bại”. Với kỹ năng này, một lần nữa đã giúp anh đứng lên, viết tiếp hành trình đam mê âm nhạc.

Và lần đầu tiên sau 5 năm kể từ ngày thất bại năm ấy, TeC3 đã có đủ tự tin để được đứng lên sân khấu lớn tại một trường đại học có tiếng ở TPHCM thêm một lần nữa. Và hành trình của một nhà sản xuất âm nhạc đã bắt đầu từ những giây phút đó.

TeC3 biểu diễn trên sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp tại một trường Đại học có tiếng ở TPHCM với hàng nghìn khán giả. (Ảnh: NVCC)

Nhưng với tham vọng của mình thì trở thành nhà sản xuất âm nhạc vẫn là chưa đủ. Thành công lớn nhất của TeC3 không chỉ dừng lại ở những bản nhạc chất lượng hay các video thu hút. Mà thành tựu lớn nhất đối với TC Gaming đó là việc anh đã thể chế hóa được quá trình sáng tạo của mình thành một mô hình kinh doanh bài bản.

Hiện tại, Hồ Trần Thành Công đang giữ vai trò là Chủ tịch Công ty TNHH TC Team. Công ty này là minh chứng rõ ràng cho việc anh đã thành công trong việc chuyển đổi kinh nghiệm từ "Kỳ Lân công nghệ" sang kinh doanh độc lập.

TeC3 và những ngày đầu khởi nghiệp trong cô đơn. (Ảnh: NVCC)

Công ty TNHH TC Team chuyên vào các lĩnh vực:

Website và Máy chủ: Thiết kế website, xây dựng và quản lý các nền tảng công nghệ, tận dụng nền tảng là một sinh viên IT của anh. Quản lý Nhà Sáng tạo Nội dung và Người nổi tiếng: Đây là lĩnh vực mà anh có nhiều kinh nghiệm nhất, khi trực tiếp tham gia vào các chiến dịch Marketing và E-Sports quy mô lớn trước đây tại kỳ lân công nghệ. TC Team giúp các nhà sáng tạo phát triển thương hiệu, tối ưu hóa nội dung và kiếm tiền một cách bền vững.

Việc thành lập và điều hành TC Team đã khẳng định rằng Thành Công hay TeC3 không chỉ là một nghệ sĩ sáng tạo mà còn là một doanh nhân trẻ có tầm nhìn chiến lược, biết cách biến kinh nghiệm cá nhân thành dịch vụ chuyên nghiệp.

TeC3 đã chứng minh rằng, dù xuất thân từ đâu hay từng làm công việc gì, chỉ cần có sự can đảm, kiến thức nền tảng và tư duy chiến lược (vốn được mài giũa trong môi trường công nghệ), bạn hoàn toàn có thể tự tay gây dựng nên sự nghiệp vững chắc và gặt hái thành công.

Quang Trung