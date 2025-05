Giải mã 4 mẫu kệ pallet công nghiệp hot nhất hiện nay đến từ One Tech

Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp, logistics và thương mại không ngừng mở rộng, bài toán về quản lý kho hàng ngày càng trở nên phức tạp và mang tính chiến lược. Việc lựa chọn hệ thống kệ lưu trữ phù hợp không chỉ giúp tối ưu không gian, tăng hiệu suất vận hành mà còn góp phần đảm bảo an toàn hàng hóa và nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong số các giải pháp nổi bật hiện nay, các mẫu kệ pallet công nghiệp hot nhất hiện nay One Tech cung cấp đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều đơn vị sản xuất và phân phối lớn.

Kệ pallet Selective: Giải pháp linh hoạt và phổ thông cho mọi loại kho

Kệ Selective là dạng kệ truyền thống và phổ biến nhất trong các hệ thống lưu trữ công nghiệp. Với thiết kế đơn giản, loại kệ này cho phép xe nâng tiếp cận trực tiếp từng pallet hàng hóa, giúp việc xuất – nhập diễn ra nhanh chóng.

Cho phép tiếp cận 100% pallet hàng.

Hỗ trợ cả hai phương pháp lưu trữ FIFO và LIFO.

Phù hợp với nhiều chủng loại sản phẩm và hình thức đóng gói.

Dễ dàng mở rộng, thay đổi quy mô khi cần thiết.

Tại One Tech, các hệ thống kệ Selective được thiết kế đạt tải trọng từ 800 – 1500kg/tầng, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Với khả năng tùy chỉnh cao và chi phí đầu tư hợp lý, đây là lựa chọn phù hợp cho các trung tâm phân phối, kho tổng hợp và xưởng sản xuất.

Kệ Double Deep: Tối ưu diện tích lưu trữ với cấu trúc thông minh

Là phiên bản cải tiến của kệ Selective, hệ thống kệ Double Deep được thiết kế theo dạng hai dãy kệ xếp chồng phía sau nhau, giúp tăng gấp đôi mật độ lưu trữ so với hệ thống kệ truyền thống. Pallet bên trong được tiếp cận thông qua xe nâng chuyên dụng có khả năng vươn sâu.

Tăng 30 – 40% khả năng lưu trữ trên cùng một diện tích kho.

Giảm số lượng lối đi – tiết kiệm diện tích mặt sàn.

Vẫn đảm bảo tính linh hoạt ở mức tương đối trong việc xuất – nhập hàng.

Mẫu kệ pallet công nghiệp hot nhất hiện nay thích hợp với các kho hàng có lượng sản phẩm lớn, ít biến động chủng loại, chẳng hạn như ngành hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, hoặc linh kiện công nghiệp.

Kệ Drive In: Lựa chọn cho kho hàng mật độ cao

Trong trường hợp cần lưu trữ hàng hóa đồng nhất với khối lượng lớn, nhưng diện tích kho bị giới hạn, kệ Drive In chính là giải pháp đáng cân nhắc. Đây là hệ thống lưu trữ cho phép xe nâng đi vào bên trong các dãy kệ để xếp và lấy hàng, tạo thành hành lang sâu từ 3–5 pallet hoặc hơn.

Khai thác tối đa không gian chiều cao và chiều sâu.

Loại bỏ nhiều lối đi, gia tăng đáng kể mật độ lưu trữ.

Phù hợp với mô hình lưu trữ theo nguyên tắc LIFO.

Drive In thường được ứng dụng nhiều trong các kho lạnh hoặc ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống – nơi việc nhập hàng theo lô lớn và thời gian xuất không quá gấp rút. One Tech hiện là một trong số ít các đơn vị nội địa có khả năng thiết kế và sản xuất hệ thống Drive In tải trọng lớn với chất lượng tương đương hàng nhập khẩu.

Kệ con lăn: Tăng tốc độ vận hành, giảm chi phí nhân công

Kệ con lăn là hệ thống kệ có tích hợp các con lăn nghiêng, cho phép pallet tự trượt từ đầu vào đến đầu ra nhờ trọng lực, không cần dùng xe nâng. Đây là mô hình lý tưởng cho các kho hàng có tần suất luân chuyển cao và yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian lưu trữ.

Tự động hóa quá trình di chuyển pallet.

Thực hiện FIFO hiệu quả, hạn chế tồn kho lâu ngày.

Đây là loại kệ được sử dụng phổ biến trong ngành thực phẩm, dược phẩm hoặc các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý kho tự động. One Tech cung cấp giải pháp kệ con lăn với cơ chế phanh tự động và thiết kế chính xác, có khả năng tích hợp với dây chuyền sản xuất liên tục.

One Tech – Đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi kho hàng hiện đại

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt hệ thống kệ công nghiệp, One Tech đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Đơn vị sở hữu nhà máy sản xuất hiện đại, đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và hệ thống phân phối khắp cả nước.

One Tech không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình khảo sát, tư vấn, thiết kế bản vẽ 2D – 3D và lắp đặt trọn gói. Từng dự án đều được kiểm định kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn an toàn công nghiệp, đảm bảo vận hành ổn định trong thời gian dài.

Giá kệ để hàng công nghiệp được cung cấp bởi One Tech đang chứng minh rõ hiệu quả tại nhiều mô hình kho bãi thực tế. Với năng lực sản xuất vượt trội, khả năng tùy biến theo yêu cầu và dịch vụ chuyên nghiệp, One Tech xứng đáng là lựa chọn tin cậy cho các doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ: Hotline: 0976 021 077

Văn phòng Hà Nội: 23 Lê Văn Lương, HN

Văn phòng HCM: 3/20 Lê Thị Riêng, quận 12, HCM

