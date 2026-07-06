Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 6/7, Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Nông Cống, Trung Chính và Thắng Lợi để nghe báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lãnh lạo xã Nông Cống phát biểu tại buổi làm việc.

Các địa phương đã rà soát quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp với các sở, ngành kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và nghĩa vụ tài chính.

Công tác “làm giàu”, “làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai quyết liệt, bảo đảm dữ liệu theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”. Đáng chú ý, các xã Nông Cống và Thắng Lợi đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Các địa phương cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Lãnh lạo xã Thắng Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiến độ thu tiền sử dụng đất còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp khó khăn; hồ sơ địa chính một số khu vực còn chênh lệch với hiện trạng; nguồn vật liệu xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của địa phương, các thành viên Tổ công tác đã trao đổi, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đại diện Sở Tài chính trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Tổ công tác đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tiến độ; tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi các sở, ngành và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, đối thoại để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Tổ công tác cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất, hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách; tiếp tục cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để kịp thời theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Hồng Tư