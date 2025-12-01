Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 01/12, sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quảng cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu sở Nội vụ và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật, giới thiệu các nội dung chuyên môn gắn với công tác bầu cử như: Hướng dẫn phân chia khu vực bầu cử, khu vực bỏ phiếu, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu; ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp... Đồng thời, trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn các nội dung hướng dẫn công tác bầu cử.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe hướng dẫn lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri; trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ của tổ bầu cử trước và trong ngày bầu cử; hướng dẫn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ ứng cử; xử lý các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử...

Đại diện Sở Nội vụ truyền đạt các nội dung tập huấn.

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, hướng dẫn quy trình và thống nhất các yêu cầu quan trọng trong chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Thông qua tập huấn, cán bộ, công chức cơ sở được tiếp cận các quy định mới, hiểu rõ nhiệm vụ, nắm chắc nguyên tắc và trách nhiệm ở từng bước, giúp đội ngũ làm công tác bầu cử tại xã, phường nâng cao năng lực, góp phần tổ chức cuộc bầu cử hiệu quả, dân chủ, công bằng, đúng quy định.

