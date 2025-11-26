Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp xã có Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã, đại diện lãnh đạo, công chức phòng, ban chuyên môn tham mưu về công tác bầu cử.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đây là sự kiện chính trị hết sức trọng đại của đất nước, là bước cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, các chủ trương, chính sách lớn trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng thời là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026 còn khoảng gần 4 tháng, trong khi khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn, yêu cầu rất cao. Để hội nghị triển khai công tác bầu cử đạt chất lượng tốt nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên lựa chọn nội dung, trình bày ngắn gọn, súc tích nhưng phải đầy đủ, chính xác. Trong đó phải nêu được điểm nhấn mạnh là những nội dung mới, yêu cầu và mốc thời gian thực hiện theo đúng tiến độ và quy định của Trung ương, của tỉnh. Tập trung trao đổi, chỉ rõ những vướng mắc thường gặp trong các kỳ bầu cử trước, đồng thời hướng dẫn, đề xuất các giải pháp để cấp ủy cơ sở áp dụng ngay sau hội nghị.

Ngay sau hội nghị, đề nghị các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, với tinh thần khẩn trương - nghiêm túc - trách nhiệm - rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - đúng quy định. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc và đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Quyết định.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Quyết định.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe hướng dẫn, quán triệt nội dung: Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định số 56-QĐ/TU ngày 07/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa; các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031...

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trong toàn tỉnh cần nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và các nội dung công việc có liên quan đến công tác bầu cử đã được nêu trong các văn bản, quy định pháp luật, các hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh. Bám sát tiến độ, chủ động thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3/2026 và công bố kết quả bầu cử theo đúng quy định.

Về công tác nhân sự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị cần phải xác định số lượng cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các xã, phường để báo cáo cấp có thẩm quyền chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ I; đồng thời chuẩn bị giới thiệu nhân sự cụ thể đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phải thật sự tiêu biểu, xứng đáng để ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, thẩm định nhân sự theo đúng quy định. Trong quá trình bầu cử phải tổ chức bầu đúng quy định của pháp luật, phải đúng cơ cấu đại biểu và chọn đúng người thật sự tiêu biểu, xứng đáng trong quá trình tham gia làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trong toàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ đó vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử một cách tích cực, trách nhiệm. Cùng với đó tiến hành công khai danh sách cử tri, phát thẻ cử tri theo đúng quy định; đồng thời lựa chọn khu vực bỏ phiếu, bố trí danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm đảo bảo thuận lợi nhất cho người dân.

Phải lựa chọn nhân sự đảm bảo chất lượng, nắm chắc các quy định để tham gia phục vụ cho cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan để tổ chức nghiệp vụ về phục vụ bầu cử. Đồng thời xây dựng các kênh thông tin, đường dây nóng để cập nhật về tình hình, giải đáp thắc mắc và xử lý các tình huống phát sinh; siết chặt công tác an ninh, an toàn trong trước và sau diễn ra bầu cử.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo các xã, phường tăng cường công tác lãnh đạo công tác bầu cử tại địa phương và chịu trách nhiệm về công tác bầu cử cũng như kết quả bầu cử tại địa phương mình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nêu rõ: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử.

