Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

Ngày 11/11, tại các xã Vạn Xuân, Lương Xuân và Linh Sơn, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Báo cáo viên trình bày các nội dung trợ giúp pháp lý.

Đây là hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhằm giúp đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp cận được thông tin về trợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý và có khả năng cung cấp thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân khi có nhu cầu.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã lồng ghép các tình huống đời sống, kết quả trợ giúp pháp lý tiêu biểu, giải đáp những thắc mắc trong thực tiễn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, giúp đại biểu dễ tiếp thu và ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

Người dân xã Vạn Xuân trao đổi ý kiến với báo cáo viên tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các xã đã trao đổi trực tiếp với báo cáo viên một số khó khăn, vướng mắc trong việc trợ giúp pháp lý; kiến thức về trợ giúp pháp lý; khả năng truyền đạt và tư vấn cho người dân... để đạt hiệu quả hơn, từ đó hạn chế những tranh chấp, vi phạm pháp luật không đáng có.

Hoài Anh