Tập huấn đánh giá công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong năm 2025

Sáng 25/11, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, đánh giá công tác tổ chức Hội năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, sau sáp nhập đơn vị hành chính, các cơ sở Hội Cựu TNXP trong tỉnh còn lúng túng trong công tác tổ chức các hoạt động Hội và phong trào cựu TNXP.

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khai mạc vả trả lời thảo luận.

Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất và xây dựng chương trình công tác Hội năm 2026 đạt kết quả tốt, tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh đã hướng dẫn cán bộ Hội chủ chốt gồm chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu TNXP phường, xã các nội dung về đề cương báo cáo đánh giá tổng kết công tác Hội năm 2025.

Trong đó, trọng tâm là kiện toàn lại ban chấp hành, chú trọng đánh giá hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên, phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên khó khăn...; thu giấy chứng nhận cũ, thẻ hội viên cũ để đổi giấy chứng nhận mới, cấp thẻ mới gắn mã QR...

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026; đề cương báo cáo chính trị của Hội cựu TNXP các xã, phường trình Đại hội khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031, các hướng dẫn tổ chức đại hội.

Đồng thời, triển khai phân bổ 300 suất quà của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) cho hội viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lê Hà