Tập đoàn Fire Point của Ukraine chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo mới

Tập đoàn quốc phòng Fire Point của Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7, dự kiến đưa vào biên chế lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm nay.

Tập đoàn quốc phòng Fire Point của Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7. Ảnh: AP.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Denys Shtilerman - đại diện Tập đoàn quốc phòng Fire Point cho biết, công ty đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo nội địa trong năm nay và sẽ sớm cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông từ chối tiết lộ số lượng tên lửa cũng như mốc thời gian bàn giao cụ thể.

Tên lửa đạn đạo mới được định danh là FP-7 với đầu đạn nặng 150 kg, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km, tốc độ lên tới 1.500 m/s và có sai số mục tiêu khoảng 14 m. Tên lửa được phóng từ bệ phóng mặt đất và thời gian bay không quá 4 phút.

Đại diện Fire Point lưu ý rằng, công ty hiện đang sản xuất ba tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mỗi ngày. Số lượng tên lửa được sản xuất hiện tại không phụ thuộc vào năng lực thực tế mà phụ thuộc vào đơn đặt hàng, và có thể sản xuất thêm nếu cần thiết.

Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu phát triển phiên bản nâng cấp FP-9 với tầm bắn lên tới 850 km, dự kiến ​​hoàn thiện và đưa vào sử dụng giữa năm 2026.

Hồi tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đang đẩy mạnh phát triển vũ khí tầm xa. Các cuộc thử nghiệm gần đây đã thành công và bước tiếp theo là đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trong số này có tên lửa hành trình Flamingo - được mô tả vũ khí tầm xa có sức công phá lớn. Flamingo có chiều dài khoảng 6 m, trọng lượng lên đến 6 tấn trong đó đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược. Tên lửa có thể bay với tốc độ tối đa 950 km/h và tầm bay hơn 3.000 km.

Thanh Giang

Nguồn: UNITED24 Media, RBC-Ukraine.