Tăng tốc thi công trên công trường trong những ngày nghỉ lễ

Trong khi nhiều người dân tận hưởng những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại nhiều công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhịp độ lao động vẫn được duy trì khẩn trương, liên tục. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, quyết tâm bù đắp khối lượng sau thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, bảo đảm tiến độ các dự án.

Không để tiến độ bị gián đoạn

Những ngày nghỉ lễ, trên công trường Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Máy móc, thiết bị được huy động tối đa; các tổ, đội thi công duy trì nhịp độ làm việc, tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Không khí lao động xuyên ngày nghỉ lễ trên dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13km, gồm 2 tuyến, với tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh. Vì vậy, bảo đảm tiến độ không chỉ là yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị thi công mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Ông Đặng Minh Thành, Chỉ huy trưởng công trường cầu Bồng Sơn, Công ty CP Cầu Thanh Hóa cho biết, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, đơn vị đã duy trì tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị trên công trường, tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công với quyết tâm không để những ngày nghỉ lễ làm gián đoạn tiến độ dự án.

Không khí lao động tại dự án Khu dân cư Duyên Thượng, xã Yên Định trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Không khí lao động khẩn trương cũng đang được duy trì tại Dự án Khu dân cư Duyên Thượng, xã Yên Định. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 9ha, với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Trong những ngày nghỉ lễ, nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng. Ngày lễ không đồng nghĩa với việc công trường ngừng hoạt động. Ngược lại, đây là khoảng thời gian được các đơn vị tận dụng để đẩy nhanh tiến độ, bù đắp khối lượng đã bị ảnh hưởng bởi những đợt mưa kéo dài trước đó.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cường Thịnh Phát, đơn vị đang huy động tối đa máy móc, thiết bị, bố trí nhân lực hợp lý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công.

Với tinh thần “tranh thủ từng giờ, tận dụng từng ngày”, các đơn vị đang tập trung nguồn lực, chủ động tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, sớm đưa dự án vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Biến thời gian thuận lợi thành tiến độ công trình

Tại nhiều công trường khác trên địa bàn tỉnh, tiếng máy móc vẫn vang lên, những ca làm việc vẫn được tổ chức liên tục. Đó không chỉ là yêu cầu của tiến độ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động đối với từng công trình, từng phần việc.

Thực tế cho thấy, tiến độ của một dự án không chỉ được quyết định bởi nguồn vốn đầu tư hay năng lực của đơn vị thi công, mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự chủ động trong tổ chức thực hiện. Trong điều kiện thời tiết luôn có những yếu tố khó lường, việc xây dựng phương án thi công phù hợp, bố trí hợp lý nhân lực và máy móc, tận dụng tối đa những khoảng thời gian thuận lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ chung.

Nhịp độ triển khai các dự án vẫn được nhà thầu duy trì xuyên những ngày nghỉ lễ.

Những ngày nghỉ lễ vì thế trở thành khoảng thời gian để nhiều đơn vị tăng tốc. Việc duy trì thi công liên tục không chỉ giúp bù đắp khối lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi mà còn tạo thêm dư địa để các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động ứng phó với những khó khăn có thể phát sinh trong quá trình triển khai, sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến Dũng