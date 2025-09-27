Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ Cửa Đạt từ 10 giờ ngày 27/9

Trên cơ sở tình hình mực nước hồ Cửa Đạt đang ở cao trình +108,54m, lưu lượng về hồ là 2.323m3 /s và đang có xu hướng gia tăng.

Để đảm bảo an toàn cho công trình, chủ động vận hành điều tiết hồ Cửa Đạt cắt giảm lũ cho hạ do ảnh hưởng của bão số 10. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3) thông báo lịch vận hành xả nước, điều tiết hồ Cửa Đạt để duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước cao nhất trước lũ như sau:

Thời gian tăng lưu lượng xả dự kiến lúc 10h00 ngày 27/9/2025.

Lưu lượng xả dự kiến: tăng từ 1.250 m3 /s đến 3.200 m3 /s.

Thời điểm kết thúc: Đến khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, tính mạng và tài sảncủanhànướcvà nhân dân thuộc khu vực hạ du hồ Cửa Đạt.

Ban 3 thông báo đến Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Thanh Hóa, UBND các xã, phường vùng hạ du, các đơn vị có liên quan được biết.

LP