Tăng cường quản lý, thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh

Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn gửi Giám đốc các bệnh viện công lập và ngoài công lập; các cơ ở cấp cứu ngoại viện về việc tăng cường quản lý, thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh.

Theo thông tin phản ánh trên các báo, đài vừa qua, một cơ sở vận chuyển cấp cứu tại Bắc Ninh thu giá vận chuyển cấp cứu quá cao, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Để thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT và Thông tư số 01/2025/TT- BYT của Bộ Y tế.

Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh đối với các trường hợp đủ điều kiện thanh toán chi vận chuyển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 và 4 điều 14, Nghị định số 188/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Các trường hợp vận chuyển thi thể người bệnh thuộc loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đề nghị thực hiện theo Điều 18 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán chi phí vận chuyển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng gia đình có nhu cầu dịch vụ vận chuyển cần thông tin, giải thích rõ ràng cho người bệnh và thân nhân về chi phí vận chuyển trước khi thực hiện dịch vụ.

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng thu phí vận chuyển người bệnh sai quy định, gây bức xúc hoặc ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người bệnh.

Trong trường hợp cần chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh hoặc về nhà mà tại thời điểm đó bệnh viện không đủ phương tiện đảm bảo theo quy định, cần hướng dẫn và giải thích cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh. Truyền thông và hướng dẫn người bệnh lựa chọn các đơn vị vận chuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Đối với các cơ sở cấp cứu ngoại viện đã được cấp phép theo đúng quy định, yêu cầu phải công khai, minh bạch, niêm yết giá theo quy định, tuyệt đối không tự ý thu cao hơn mức giá đã được phê duyệt.

Tô Hà