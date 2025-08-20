Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20/8/2025, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến pháp luật , nâng cao y đức, kiến thức của người hành nghề y, dược tư nhân.

Thời gian qua, các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan đã phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả đạt được đã từng bước tăng cường kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng và việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, ngày 20/8/2025, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế - là cơ quan chủ trì có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; tăng cường công tác tập huấn cho các cơ sở y, dược tư nhân và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành việc chấp hành quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành nghề y, dược tư nhân bảo đảm tính chặt chẽ, công khai, minh bạch đúng quy định...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo. Giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, giám sát, định kỳ 6 tháng và cuối năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Tô Hà