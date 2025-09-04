Tăng cường phối hợp đảm bảo phòng chống dịch bệnh phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế Hạc Thành triển khai các kế hoạch cụ thể, sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn, thành công.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế Hạc Thành tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh phục vụ Đại hội.

Theo đó, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn; đặc biệt tại địa điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành) để triển khai biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Các hoạt động phòng chống dịch bệnh xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội được tăng cường.

Trung tâm phối hợp với UBND phường Hạc Thành, chỉ đạo Trạm Y tế Đông Vệ tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa, dịch bệnh sốt xuất huyết, cúm gia cầm, Chikungunya...

Cán bộ y tế điều tra véc tơ khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị 25B - nơi sẽ diễn ra Đại hội.

Trong chiều 4/9, Tổ công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế Hạc Thành phối hợp với các đơn vị tiến hành các bước lấy mẫu, kiểm tra, giám sát tình tình hình dịch bệnh tại địa điểm diễn ra Đại hội (Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành) và khu vực xung quanh.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu giám sát chất lượng nước.

Các đơn vị sẽ tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng tại Trung tâm Hội nghị 25B trước 1 tuần diễn ra Đại hội.

Tô Hà