Tăng cường kê khai, công khai giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 7910/SXD-KTVL ngày 14/7/2026 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc niêm yết, kê khai, công khai giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch thông tin giá cả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Sở Xây dựng, hiện nay đơn vị đã phối hợp với VNPT Thanh Hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC) cập nhật thông tin giá VLXD của khoảng 120 doanh nghiệp có mỏ đất, đá, cát được cấp phép trên địa bàn tỉnh lên website giavlxd.thanhhoa.gov.vn.

Hệ thống cung cấp các thông tin gồm: tên doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, trữ lượng khai thác, công suất khai thác và giá vật liệu xây dựng, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, đối chiếu thông tin.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống, Sở Xây dựng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông báo tới các doanh nghiệp hội viên biết và tra cứu thông tin giá VLXD tại các mỏ vật liệu xây dựng đất, đá, cát đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các xã, phường, Sở Xây dựng đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân biết và sử dụng website tra cứu giá vật liệu xây dựng. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có mỏ vật liệu xây dựng bán không đúng mức giá đã công khai, người dân và tổ chức được khuyến khích phản ánh về Sở Xây dựng và UBND các xã, phường để xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc công khai thông tin, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật thường xuyên dữ liệu giá vật liệu xây dựng lên website giavlxd.thanhhoa.gov.vn. Theo đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, yêu cầu các doanh nghiệp có mỏ đất, đá, cát trên địa bàn thực hiện kê khai giá định kỳ từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng đầu mỗi quý và thực hiện kê khai ngay khi có thay đổi về giá bán.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Đá Thanh Hóa tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp hội viên thực hiện đầy đủ việc kê khai và cập nhật giá theo đúng quy định.

Đối với các doanh nghiệp có mỏ vật liệu xây dựng đất, đá, cát được cấp phép trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương đăng ký, nhận tài khoản TDOffice doanh nghiệp để thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh; thời hạn hoàn thành trước ngày 18/7/2026.

Các doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện kê khai giá định kỳ từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng đầu quý và khi có biến động giá bán; gửi thông tin tới Sở Xây dựng, UBND các xã, phường qua hệ thống TDOffice và cập nhật đầy đủ lên website: giavlxd.thanhhoa.gov.vn.

LP