Tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 2609/SYT-NVYD về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 ca), trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Tính đến cuổi tháng 3/2026, khu vực miền Bắc đã ghi nhận 3.283 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, số mắc bệnh có sự gia tăng đáng kể trong các tuần gần đây.

Tại Thanh Hóa, tính đến hết tuần 13 năm 2026, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 200 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2025 (28 trường hợp), không ghi nhận trường hợp nặng, không có ca tử vong. Trong đó, số mắc tập trung chủ yếu tại các xã, phường: Hạc Thành (16), Quảng Phú (13), Tân Dân (10), Vạn Lộc (10),... Các ca mắc rải rác, không ghi nhận ổ dịch tập trung trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng, Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường, phụ huynh học sinh về các dấu hiệu của bệnh, biến chứng và các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng bằng nhiều hình thức. Đặc biệt chú trọng tại các nhà trẻ, mẫu giáo và các trường tiểu học.

Đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo và Tiểu học thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức giám sát, điều tra dịch tễ, khám, cách ly, điều trị và xử lý ca bệnh, ổ dịch kịp thời theo quy định.

UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trung tâm Y tế trên địa bàn chỉ đạo các Trạm Y tế trực thuộc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng; Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng; Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các hộ gia đình, cơ sở trông giữ trẻ, các trường mẫu giáo, mầm non; Phát hiện sớm, chỉ đạo xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch, không để dịch bệnh tay chân miệng bùng phát, kéo dài tại cộng đồng và trường học.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng. Theo dõi, phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo Sở Y tế, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định. Đảm bảo sẵn sàng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, phối hợp và hỗ trợ các địa phương, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Trạm y tế trực thuộc tăng cường các hoạt động truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng. Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch, điều tra, khoanh vùng, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp truyền thông tại đơn vị để người nhà người bệnh, nhân viên y tế... hiểu rõ bệnh tay chân miệng, tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, phòng bệnh.... Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, hạn chế việc chuyển tuyến các bệnh nhân trong khả năng điều trị nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên và hạn chế lây nhiễm chéo; phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh. Tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng đã được ban hành tại Quyết định số 292/QĐ-BYT ngày 06/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các nhân viên y tế tham gia khám, điều trị bệnh tay chân miệng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định, giảm thiểu tối đa lây nhiễm chéo, không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

