Ba Lan gia hạn vùng đệm biên giới với Belarus thêm 90 ngày

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Ngày 28/11, Ba Lan thông báo gia hạn các biện pháp hạn chế tiếp cận tại một phần khu vực biên giới với Belarus thêm 90 ngày, từ ngày 30/11/2026 đến 27/2/2027. Đây là lần thứ 10 biện pháp này được gia hạn kể từ khi triển khai vào tháng 6/2024, trong bối cảnh tình trạng vượt biên trái phép và những lo ngại về an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo quyết định của Bộ Nội vụ Ba Lan, vùng hạn chế tiếp cận sẽ tiếp tục được duy trì trong các tháng 12/2026, 1/2027 và 2/2027. Phạm vi áp dụng không thay đổi, bao gồm dải đất sâu khoảng 200 m tính từ đường biên giới dọc phần lớn tuyến biên giới, mở rộng lên khoảng 2 km tại một số khu vực gần các khu bảo tồn thiên nhiên và 4 km tại một khu vực đầm lầy.

Các thị trấn và tuyến đường du lịch nhìn chung không nằm trong diện hạn chế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đối với người dân, khách tham quan và hoạt động kinh doanh tại địa phương. Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết việc duy trì vùng hạn chế là cần thiết nhằm ứng phó với sức ép di cư và ngăn chặn hoạt động của các mạng lưới đưa người di cư trái phép qua biên giới.

Theo số liệu trong báo cáo giải trình quyết định gia hạn, từ ngày 1/1 đến 8/11 năm nay, giới chức Ba Lan ghi nhận 482 vụ tìm cách vượt biên trái phép tại khu vực biên giới với Belarus. Trong khi đó, từ đầu năm đến ngày 27/10, lực lượng biên phòng đã xử phạt 13 trường hợp tự ý đi vào khu vực hạn chế, chuyển 2 vụ việc ra tòa và đưa ra cảnh cáo đối với 141 trường hợp khác.

Tình trạng căng thẳng liên quan đến dòng người di cư tại biên giới Ba Lan - Belarus bắt đầu gia tăng từ năm 2021. Warsaw cáo buộc chính quyền Belarus tạo điều kiện cho người di cư tìm cách vượt biên sang Ba Lan, nhằm gây sức ép và làm mất ổn định khu vực. Tuy nhiên, Minsk đã bác bỏ cáo buộc này.

Ba Lan bắt đầu thiết lập vùng hạn chế tiếp cận tại khu vực biên giới với Belarus từ ngày 13/6/2024 và nhiều lần gia hạn biện pháp này. Ngoài ra, từ tháng 3/2025, nước này cũng áp dụng các biện pháp hạn chế riêng đối với việc tiếp cận thủ tục xin tị nạn tại khu vực biên giới với Belarus.

Thanh Hằng