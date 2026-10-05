Nhận diện đúng để xử lý dứt điểm 64 điểm ngập thường xuyên

Trước những tác động tiêu cực của tình trạng ngập úng cục bộ đối với đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 64 điểm ngập thường xuyên tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện yêu cầu này, các ngành, địa phương đang tích cực khảo sát, kiểm tra, đảm bảo trước ngày 30/4/2027 phải hoàn thành các giải pháp trước mắt, đồng thời xây dựng và triển khai các giải pháp lâu dài nhằm xử lý dứt điểm các khu vực thường xuyên bị ngập.

Tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên tại nhiều khu dân cư đô thị mỗi khi có mưa lớn.

Đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân

Từ năm 2017 trở lại đây, mỗi khi trời mưa lớn, phố Phú Thọ, phường Hạc Thành lại ngập. Bà Trần Thị Nga, một người dân sinh sống tại đây cho biết: “Mặc dù gia đình tôi đã nâng nền nhà cao hơn so với đường khoảng 50cm, nhưng chỉ riêng trong năm 2026, nước đã ngập mấp mé vào nhà 5 lần, trong đó có 2 lần nước ngập vào nhà khiến cuộc sống, sinh hoạt bị ảnh hưởng. Mỗi lần ngập nước rất lâu rút”.

Video: Bà Trần Thị Nga, phố Phú Thọ, phường Hạc Thành.

Cứ mưa lớn là ngập, đó là thực trạng chung của các điểm ngập cục bộ tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của sở Xây dựng, tình trạng ngập cục bộ tại các đô thị trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện từ năm 2017 và tăng nhanh cùng với tốc độ phát triển đô thị. Đến nay, đã xác định 64 điểm ngập thường xuyên.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng cho biết: “Nguyên nhân ngập úng cục bộ được xác định là do tác động của biến đổi khí hậu gây mưa lớn cực đoan, vượt ngoài khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước hiện có. Mực nước các sông trục chính dâng cao khi mưa lớn ở thượng nguồn dồn về hoặc gặp triều cường, làm giảm tốc độ dòng chảy trong cống, nước thoát từ cống ra sông chậm”.

Đường Phú Thọ, một trong 13 điểm thường xuyên ngập cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành khi có mưa lớn.

Về chủ quan, theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh khiến hạ tầng thoát nước đô thị năng lực đã yếu lại càng trở nên “quá tải”. Công tác quản lý, vận hành một số công trình tiêu đầu mối còn bất cập, nhiều trục tiêu do không có mốc giới quản lý nên xảy ra tình trạng lấn chiếm; tình trạng ách tắc dòng chảy do bồi lắng, bèo rác các con sông, kênh tiêu cũng ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Hạ tầng thoát nước tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp chưa được qua tâm đầu tư hoàn thiện, chưa đấu nối đồng bộ với hệ thống chung.

Xử lý trước mắt, tiến tới giải quyết dứt điểm

Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý các điểm ngập úng thường xuyên, các xã, phường đã xác định rõ thực trạng và nguyên nhân của từng điểm ngập để triển khai giải pháp trước mắt.

Phường Hạc Thành tổ chức nạo vét, khơi thông các tuyến kênh tiêu trên địa bàn.

Phường Hạc Thành đang huy động phương tiện, lực lượng ra quân tháo gỡ ngay những vướng mắc tại 13 điểm ngập lụt thường xuyên trên địa bàn.

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cho biết: “Phường đang tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy đối với hệ thống cống thoát nước, các trục tiêu trên địa bàn. Đối với một số khu vực bị chia cắt, phường làm các kênh dẫn tạm để thoát nước từ các khu vực dân cư ra sông Nhà Lê. Về lâu dài, phường đề xuất xây dựng các trạm bơm cưỡng bức tại các vị trí đầu mối để tiêu thoát nước triệt để, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng”.

Video: Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành.

Ngập úng cục bộ đô thị đã và đang tạo ra một chuỗi tác động tiêu cực, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân đô thị. Tuy nhiên, để giải tuyết triệt để tình trạng ngập úng đô thị không phải là câu chuyện một sớm, một chiều mà cần phải xem đây là chiến lược. Vì vậy, ngoài biện pháp trước mắt, phải có cả giải pháp lâu dài.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng, biện pháp trước mắt là tháo gỡ vướng mắc cho từng khu dân cư, từng điểm thông qua công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa chữa công trình hư hỏng, nâng cao năng lực của hạ tầng thoát nước hiện có...

Về lâu dài, cần quy hoạch và xây dựng hạ tầng thoát nước đảm bảo tầm nhìn dài hạn và “đón đầu” tốc độ phát triển đô thị.

Cùng với đó, cần quan tâm, dành nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên các công trình hạ tầng thoát nước nhằm đảm bảo các công trình này phát huy tối đa hiệu quả.

Đình Hà