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Bổ sung một dự án vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định bổ sung chủ đầu tư/công trình, dự án đầu tư công vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/1/2026 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Nông Cống.

Bổ sung một dự án vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định bổ sung chủ đầu tư/công trình, dự án đầu tư công vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/1/2026 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Nông Cống.

Bổ sung một dự án vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ảnh minh họa.

Theo đó, phê duyệt bổ sung dự án Nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Nông Cống.

Nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai như sau:

Vị trí mỏ: xã Nông Cống.

Diện tích mỏ: 5,205ha.

Trữ lượng: 789.682m3.

Loại khoáng sản: đất san lấp.

Tên dự án bổ sung: Dự án Nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Dừa, huyện Thiệu Hóa.

Chủ đầu tư dự án bổ sung: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Xem chi tiết tại đây.

NM

Từ khóa:

#Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Khai thác khoáng sản #Đấu giá #Nông Cống #Quyết định #khu vực #Thiệu Hóa #Chủ đầu tư #phê duyệt

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