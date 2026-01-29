Lý do biệt thự liền kề Vinhomes Hạ Long Xanh đang thu hút mạnh các nhà đầu tư?

Sau lễ khởi công cuối năm 2025, “siêu dự án” Vinhomes Hạ Long Xanh bước vào giai đoạn tăng tốc trên thực địa trong bối cảnh Quảng Ninh liên tục đốc thúc giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai. Quy mô kỷ lục, hệ sinh thái tiện ích dự kiến hình thành cùng nền du lịch tăng trưởng mạnh đang khiến nhóm sản phẩm biệt thự – song lập – liền kề trở thành tâm điểm “săn hàng” của giới đầu tư, đặc biệt với chiến lược nắm giữ trung – dài hạn.

Dự án kỷ lục 18 tỷ USD “vào guồng”, tiến độ trở thành chất xúc tác

Vinhomes Hạ Long Xanh có tổng diện tích hơn 4.100 ha, gồm gần 1.000 ha thuộc phường Tuần Châu và hơn 3.100 ha thuộc phường Hà An; Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn Hà An đạt 81% (tương đương hơn 2.500 ha), trên phần diện tích bàn giao, chủ đầu tư triển khai san lấp và thi công hạ tầng.

Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), tăng gần gấp đôi so với kế hoạch công bố trước đây, đồng thời quy mô được mở rộng thêm. Dự án khởi công ngày 19/12/2025 tại Quảng Ninh, coi đây là cột mốc mở rộng không gian phát triển đô thị – kinh tế – du lịch của địa phương.

Đáng chú ý, đầu năm 2026, địa phương tiếp tục phát đi thông điệp “siết tiến độ”. UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra yêu cầu thời hạn đối với giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhằm tránh dự án trễ nhịp triển khai. Với nhà đầu tư, “tính nhìn thấy” của tiến độ là yếu tố quan trọng vì giúp giảm rủi ro vốn bị chôn lâu, đồng thời tạo kỳ vọng rõ hơn về thời điểm hình thành cư dân và hoạt động thương mại.

Biệt thự Vinhomes Hạ Long Xanh

Vì sao thấp tầng được chú ý?

Theo quy hoạch, Vinhomes Hạ Long Xanh dự kiến cung ứng hơn 55.000 sản phẩm (gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn), với quy mô dân số hơn 244.000 người. Trong đó, nhóm thấp tầng được đánh giá là “xương sống” để tạo phố xá, dịch vụ và cộng đồng cư dân – các yếu tố thường tác động sớm đến giá trị tài sản.

Ở các đại đô thị, thấp tầng thường thu hút nhà đầu tư vì 3 đặc điểm:

Tâm lý sở hữu đất và nguồn cung hữu hạn ở các vị trí đẹp trong nội khu. Công năng linh hoạt (ở thực, second-home, cho thuê dài hạn; một số vị trí có thể gắn với thương mại nếu đúng quy hoạch). Thanh khoản theo chu kỳ cư dân: khi trường học, y tế, công viên, trung tâm thương mại vận hành, nhu cầu ở thật và giao dịch thứ cấp thường tăng.

Biệt thự Vinhomes Hạ Long Xanh có diện tích từ 180 m2, cao 4 tầng, mật độ xây dựng ước khoảng 70–80%. Trong thực tế, tiềm năng của biệt thự thường gắn với chất lượng vận hành và cảnh quan, tức giá trị có xu hướng rõ hơn khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện tiện ích và cư dân về ở. Các loại hình biệt thự – liền kề tại Vinhomes Hạ Long Xanh đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, bao gồm:

Biệt thự đơn lập (villa) : hợp với nhóm tích lũy tài sản và second-home. Phù hợp với: Gia đình có nhu cầu ở thực cao cấp, ưu tiên không gian riêng tư và tiện ích đồng bộ; Nhóm mua second-home: nhà nghỉ cuối tuần, đón bạn bè/đối tác, gắn với trải nghiệm ven vịnh.

Biệt thự Song lập: “điểm cân bằng” giữa trải nghiệm và tổng giá trị. Song lập thường phù hợp với: Gia đình trẻ/đa thế hệ muốn không gian rộng hơn liền kề nhưng tối ưu chi phí hơn biệt thự đơn lập; Nhà đầu tư ưu tiên thanh khoản: tệp khách mua lại thường rộng vì tổng giá trị “dễ tiếp cận” hơn biệt thự lớn.

Biệt thự Liền kề Vinhomes Hạ Long Xanh : phù hợp chiến lược “đi theo cư dân”. Liền kề thường hợp với: Người mua ở thực muốn nhà thấp tầng trong đại đô thị, tối ưu công năng; Nhà đầu tư trung hạn theo chiến lược đón cư dân: khi trường học, công viên, thương mại vận hành, liền kề ở các trục đẹp thường được chú ý nhờ nhu cầu ở thật và thuê dài hạn.

Theo quy hoạch, Vinhomes Hạ Long Xanh dự kiến cung ứng hơn 55.000 sản phẩm

Tiềm năng tăng giá biệt thự Vinhomes Hạ Long Xanh

Giới đầu tư thường nói về “tăng giá”, nhưng với một đại dự án, cách tiếp cận thận trọng là nhìn theo chu kỳ hình thành giá trị:

(1) Tiến độ – pháp lý – mặt bằng: Khi địa phương đặt hạn chót và yêu cầu phối hợp thủ tục, dự án có thể giảm rủi ro kéo dài. (2) Hạ tầng nội khu + cư dân: Khi các phân kỳ bàn giao, cư dân về ở, nhu cầu thật bắt đầu tạo nền giá. (3) Thương mại – dịch vụ – du lịch: Quảng Ninh có nền du lịch lớn: năm 2024 đón 19 triệu lượt khách, tổng thu du lịch 46.460 tỷ đồng; quý I/2025 đón gần 5,7 triệu lượt khách, tổng thu 13.200 tỷ đồng. Nền cầu dịch vụ tốt thường hỗ trợ kỳ vọng dài hạn cho các đại đô thị gắn với trải nghiệm.

Ngoài ra, tiềm năng tăng giá của biệt thự Vinhomes Hạ Long Xanh còn phụ thuộc mạnh vào vị trí trong nội khu, nhịp mở bán theo phân kỳ, tiêu chuẩn vận hành và tiến độ thực tế.

Thông tin liên hệ đăng ký thông tin chi tiết dự án Vinhomes Hạ Long Xanh:

Địa chỉ: Xã Quảng Yên & TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0979.606.432

Website: https://vinhomehalong.com/