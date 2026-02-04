Thi công nhà gỗ cổ truyền 3 gian, 5 gian: nghệ thuật kiến trúc & báo giá trọn gói

Trong dòng chảy hối hả của kiến trúc hiện đại, những ngôi nhà gỗ cổ truyền 3 gian, 5 gian vẫn giữ vững vị thế như biểu tượng của sự sang trọng, lòng hiếu thảo và giá trị văn hóa trường tồn. Không chỉ là nơi để ở, nhà gỗ còn là không gian tâm linh, lưu giữ hồn cốt dân tộc qua từng đường nét chạm khắc và kết cấu mộng gỗ tinh xảo.

Kiến trúc ZENA của kiến trúc sư Phan Đình Kha chuyên thiết kế, thi công nhà gỗ cổ truyền chuẩn Bắc Bộ, kết hợp tinh hoa mộc truyền thống với giải pháp kiến trúc hiện đại, tạo nên những công trình bền vững, thẩm mỹ và giàu giá trị văn hóa.

1. Đặc trưng kiến trúc nhà gỗ 3 gian và 5 gian

Sự khác biệt giữa nhà 3 gian và 5 gian không chỉ nằm ở số lượng cột hay diện tích, mà còn ở công năng sử dụng và ý nghĩa phong thủy.

• Nhà gỗ 3 gian: Thường có cấu trúc 3 gian ngang. Gian giữa là nơi trang trọng nhất để thờ cúng tổ tiên, hai gian bên dùng để tiếp khách hoặc nghỉ ngơi. Theo Nhà Gỗ Hoàng Nam, đây là lựa chọn tối ưu cho các gia đình nhỏ hoặc xây dựng nhà thờ họ trên diện tích vừa phải.

• Nhà gỗ 5 gian (2 chái): Mang quy mô bề thế hơn. Gian chính giữa vẫn giữ vai trò thờ tự, trong khi hai gian chái ở hai đầu thường được tách biệt bằng vách ngăn để làm phòng ngủ hoặc kho, tạo không gian sinh hoạt riêng tư cho đại gia đình.

2. Quy trình thi công nhà gỗ chuẩn truyền thống từ A - Z

Để một công trình có độ bền hàng trăm năm, quy trình thi công nhà gỗ tại Nhà Gỗ Hoàng Nam đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước nghệ thuật mộc:

Bước 1: Khảo sát địa hình và tư vấn phong thủy

Kiến trúc sư sẽ đo đạc mặt bằng và tư vấn hướng nhà dựa trên tuổi gia chủ. Việc ứng dụng thước Lỗ Ban để tính toán kích thước thông thủy là yếu tố tiên quyết để mang lại tài lộc và bình an.

Bước 2: Lựa chọn và xử lý nguyên liệu

Các loại gỗ quý như Lim (Nam Phi, Lào), Gõ Đỏ, Mít, Xoan... được tuyển chọn kỹ lưỡng. Theo kinh nghiệm từ Nhà Gỗ Hoàng Nam, gỗ phải được sàng lọc “không rác, không tim” và trải qua quá trình tẩm sấy công nghiệp hoặc ngâm bùn truyền thống để chống mối mọt, cong vênh.

Bước 3: Gia công tại xưởng (Sàm đóng)

Đây là giai đoạn các nghệ nhân thể hiện tài năng. Tại xưởng của Nhà Gỗ Hoàng Nam, từng cấu kiện như cột, xà, kẻ, con rường được đục chạm thủ công các hoa văn tinh xảo như tùng cúc trúc mai, lá lật hay tứ linh. Điểm đặc biệt là kỹ thuật lắp ghép bằng mộng gỗ hoàn toàn, không sử dụng đinh sắt, giúp kết cấu linh hoạt và bền bỉ.

Bước 4: Lễ phạt mộc và lắp dựng

Lễ phạt mộc là nghi thức tâm linh quan trọng báo cáo thần linh về việc khởi công. Sau đó, khung nhà được vận chuyển đến công trình để lắp dựng. Tiếp đến là lễ cất nóc (Thượng lương) và công đoạn lợp mái ngói mũi hài hoặc ngói âm dương.

Bước 5: Hoàn thiện nội ngoại thất

Sản phẩm được làm mịn và sơn phủ một lớp sơn PU cao cấp để giữ vẻ đẹp tự nhiên của vân gỗ nhưng vẫn đảm bảo độ bền trước thời tiết khắc nghiệt.

3. Báo giá thi công nhà gỗ trọn gói mới nhất

Chi phí làm nhà gỗ trọn gói phụ thuộc vào khối lượng gỗ, loại gỗ và độ tinh xảo của hoa văn. Tham khảo bảng giá tổng hợp từ và các đơn vị uy tín:

Thông thường, chi phí xây dựng:

• Nhà gỗ 3 gian dao động từ 700 triệu – 2.5 tỷ VNĐ. • Nhà gỗ 5 gian từ 1.5 tỷ – 6 tỷ VNĐhoặc cao hơn đối với công trình cao cấp. Theo quy mô công trình:

• Nhà gỗ 3 gian (60 – 90m2): khoảng 780 triệu – 1.25 tỷ VNĐ, tùy loại gỗ. • Nhà gỗ 5 gian (110 – 220m2): khoảng 1.25 tỷ – 2.5 tỷ VNĐ, các công trình chạm khắc tinh xảo có thể cao hơn. • Nhà thờ họ, nhà từ đường (60 – 200m2): khoảng 780 triệu – 2.3 tỷ VNĐ. Theo đơn giá mét vuông:

• Gỗ mít, gỗ xoan: 4.5 – 7 triệu VNĐ/m2

• Gỗ Lim Lào: 7.5 – 11 triệu VNĐ/m2

• Gỗ Gõ đỏ: 12 – 18 triệu VNĐ/m2

Lưu ý: Mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và độ khan hiếm của nguồn gỗ. Kiến trúc ZENA kết hợp với Nhà Gỗ Hoàng Nam sẽ hỗ trợ giảm chi phí thiết kế nếu ký hợp đồng thi công trọn gói.

4. Xu hướng kết hợp hiện đại và cổ điển

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc cổ, xu hướng nhà gỗ 2026 đang chuyển mình theo hướng “Tân cổ điển”. Theo chuyên gia từ, việc kết hợp các mẫu cửa gỗ thông phòng tân cổ điển giúp không gian bên trong vừa giữ được nét ấm cúng, vừa mang hơi thở sang trọng.

Bên cạnh đó, Nhà Gỗ Hoàng Nam cũng định hình xu hướng nhà gỗ hiện đại với các hệ cửa kính lớn kết hợp khung gỗ, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên cho không gian nội thất, phù hợp với các khu nghỉ dưỡng, homestay cao cấp.

5. Những lưu ý "vàng" cho gia chủ khi làm nhà gỗ

- Chọn đơn vị có xưởng sản xuất trực tiếp: Các thương hiệu lớn như Nhà Gỗ Hoàng Nam thường có xưởng quy mô, giúp gia chủ kiểm soát chất lượng gỗ từ khâu phôi đến khi hoàn thiện.

- Hợp đồng minh bạch: Cần quy định rõ loại gỗ, nguồn gốc và chính sách bảo hành, bảo trì.

- Bảo trì định kỳ: Nhà gỗ cần được kiểm tra mối mọt định kỳ và sơn lại lớp bảo vệ sau mỗi 5 năm để giữ được độ bóng đẹp như mới.