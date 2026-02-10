The Sentosa - phong cách nghỉ dưỡng Singapore hấp dẫn các gia đình trẻ xứ Thanh

Giữa làn sóng đô thị hóa đang thay đổi mạnh mẽ thói quen sống của thế hệ trẻ, khu căn hộ The Sentosa (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) mang đến một chuẩn sống mới: cân bằng, hiện đại, truyền cảm hứng từ phong cách nghỉ dưỡng của đảo quốc Singapore.

Cảm hứng từ đảo quốc bậc thầy về quy hoạch

Singapore là hình mẫu hàng đầu châu Á trong việc tạo dựng chất lượng sống đô thị, nổi bật với quy hoạch thông minh, sự hài hòa giữa giao thông thuận tiện, mảng xanh và tiện ích cộng đồng.

Theo báo cáo Quality of Living của Mercer, Singapore đứng đầu châu Á về chất lượng sống, vượt qua nhiều đô thị toàn cầu như Hong Kong hay Dubai. Các khảo sát từ mạng lưới chuyên gia toàn cầu cũng cho thấy phần lớn người nước ngoài đánh giá Singapore là nơi lý tưởng để làm việc, sinh sống và nuôi dạy con cái lâu dài.

Khu căn hộ The Sentosa “gây sốt” với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Singapore.

Cách Singapore hơn 2.000 km, Thanh Hóa - một trong những đầu tàu kinh tế mới của Việt Nam, đang cho thấy nhiều nét phát triển tương đồng với đảo quốc sư tử. Dân số trẻ gia tăng nhanh, dòng vốn đầu tư đổ về mạnh mẽ, hạ tầng đô thị liên tục được nâng cấp đã đẩy nhu cầu về những không gian sống chất lượng cao lên một mặt bằng mới. Đây cũng là thời điểm The Sentosa - khu căn hộ mang tinh thần “ốc đảo nghỉ dưỡng” phong cách Singapore Tropical tại Vinhomes Star City, ra mắt và nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường.

Tối ưu không gian, hòa quyện thiên nhiên, kết nối hiệu quả

Tinh thần đô thị Singapore tại The Sentosa được thể hiện rõ nét qua cách tổ chức không gian sống, đặc biệt tại tòa S2, nơi được định vị là “Đảo Cân Bằng” của toàn khu.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở tư duy tối ưu hóa công năng. Hiên kính panorama dài tới 6,3m tại các căn hộ S2 khiến logia không còn là không gian phụ, mà trở thành một “khoảng thở” đúng nghĩa. Không gian phòng khách được mở rộng, kết nối trực tiếp với ánh sáng tự nhiên, gió trời và mảng xanh, mang lại cảm giác khoáng đạt hiếm có.

Từ hiên kính này, tầm nhìn mở ra hai sắc thái sống song song: phía ngoài là nhịp chuyển động của thành phố, phía trong là nội khu yên tĩnh được bao bọc bởi cảnh quan nhiệt đới. Sự song hành giữa động và tĩnh, giữa làm việc và nghỉ ngơi chính là điều mà người Singapore gọi là “urban balance” - sự cân bằng kiểu thành thị.

Bên cạnh đó, The Sentosa được phát triển theo tư duy “tiện ích tầng lớp”. Thay vì tập trung toàn bộ tiện ích ở mặt đất, không gian sống tại đây được phân bổ theo nhiều lớp trải nghiệm.

Dưới chân tòa S2 là Sentosa Oasis Pool, tổ hợp hồ bơi nhiệt đới rộng gần 700 m2, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng rõ nét trong nhịp sống thường nhật. Liền kề hồ bơi là 5 tầng thương mại, mang đến chuỗi tiện ích mua sắm, giải trí thời thượng ngay trong nội khu.

Nội khu The Sentosa sở hữu hàng chục tiện ích mang phong cách Singapore.

Lên tầng 6, The Canopy Garden mở ra một công viên trên mây dành riêng cho cư dân. Lối dạo bộ, khu đọc sách, bãi cỏ đa năng và các pavilion trắng gợi nhớ đến các resort cao cấp tại Singapore. Đây là kiểu “vườn tầng trung gian” được nhiều kiến trúc sư Singapore ưa chuộng nhằm tăng chất lượng sống đô thị.

Ngoài cảnh quan, hệ tiện ích nội tòa tại S2 cũng được thiết kế với tiêu chí đề cao giá trị sử dụng thật. Phòng gym, yoga và không gian giải trí được bố trí ngay trong tòa nhà, đáp ứng đúng thị hiếu cư dân. Với các gia đình trẻ, đó là lợi thế lớn khi có thể rèn luyện thể chất, giải trí cùng con mà không cần bước ra khỏi ốc đảo xanh của riêng mình.

Mô hình này rất giống với các dự án nhà ở cao cấp của Singapore, nơi cư dân có thể sống, làm việc, nghỉ ngơi trong một quần thể khép kín nhưng không ngột ngạt.

Lớp lợi thế chiến lược của The Sentosa nằm ở vị trí. The Sentosa tọa lạc tại giao điểm của đại lộ Nam Sông Mã và đường Nguyễn Hoàng - hai trục phát triển năng động bậc nhất Thanh Hóa, đồng thời liền kề đại lộ Lê Lợi, tuyến đường trung tâm đang được nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng.

The Sentosa nằm tại giao lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng và kế cận Đại lộ Lê Lợi - các tuyến đường đẹp nhất Thanh Hóa.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối đến các trung tâm hành chính, thương mại, giáo dục, y tế chỉ trong vài phút di chuyển. Đại lộ Nam Sông Mã còn mở lối trực tiếp đến các đầu mối kinh tế trọng điểm: 15 phút tới biển Sầm Sơn, 45 phút đến Cảng Nghi Sơn và sân bay Thọ Xuân, kết nối nhanh với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và vùng phụ cận như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội.

Chính khả năng kết nối đa hướng, tiết kiệm thời gian di chuyển ấy đã tạo nên lợi thế lớn cho The Sentosa, đặc biệt với nhóm cư dân là chuyên gia, doanh nhân làm việc trong môi trường tốc độ cao nhưng vẫn yêu cầu không gian sống riêng tư và thư giãn.

Hiện chủ đầu tư đang ưu đãi mạnh tay cho người mua có sẵn vốn, với giá trị giảm trừ lên đến 8% giá bán và 11%/năm cho khoản thanh toán sớm.

Trong khi đó, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng cho người mua cần hỗ trợ tài chính, kèm theo ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn, giúp các gia đình yên tâm về phương án tài chính trong khoảng thời gian đủ dài, trước khi mặt bằng lãi suất đi vào pha ổn định.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành tặng nội thất cao cấp lên tới 150 triệu đồng và thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng tiên phong, thành viên VinClub, khách hàng có quê quán/thường trú tại Thanh Hóa. Đặc biệt, ngay thời điểm này, người mua còn được nhận thêm gói ưu đãi “Lộc vàng đầu năm” trừ trực tiếp 8-16 triệu đồng vào tổng giá bán.

Tranh thủ ưu đãi lớn để sở hữu căn hộ S2 - The Sentosa ở giai đoạn đầu không chỉ giúp khách hàng có lợi thế về tài chính mà còn mở ra cơ hội an cư sớm tại khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh.

Nguyễn Lương