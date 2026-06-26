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Taekwondo Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải Vô địch các CLB quốc gia 2026

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Kết thúc Giải Vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra tại tỉnh Lai Châu, đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng, giành 12 huy chương, xếp hạng 4 toàn đoàn ở nội dung đối kháng.

Taekwondo Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải Vô địch các CLB quốc gia 2026

Kết thúc Giải Vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra tại tỉnh Lai Châu, đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng, giành 12 huy chương, xếp hạng 4 toàn đoàn ở nội dung đối kháng.

Taekwondo Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải Vô địch các CLB quốc gia 2026

VĐV Phạm Ngọc Châm giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 62 kg nữ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 21 đến 26/6, quy tụ gần 1.500 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 49 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các võ sĩ tranh tài ở nhiều nội dung quyền và đối kháng thuộc các nhóm tuổi dưới 12, 12-14, 15-17 và lứa tuổi vô địch.

Đây là một trong những giải đấu có quy mô và chất lượng chuyên môn cao nhất của Taekwondo Việt Nam trong năm 2026.

Đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Thanh Hóa là 5 tấm HCV thuộc về các vận động viên: Bùi Mai Phương (lứa tuổi 15-17, hạng 68 kg), Phạm Ngọc Châm (lứa tuổi vô địch, hạng 62 kg), Cao Cường (lứa tuổi 12-14, hạng 41 kg), Nguyễn Minh Quang (lứa tuổi 12-14, hạng 44 kg) và Lê Bá Minh Đức (lứa tuổi 12-14, hạng 33 kg).

Taekwondo Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải Vô địch các CLB quốc gia 2026

Nguyễn Minh Quang (thứ 2 từ phải sang) và các đồng đội mang về 3 tấm HCV ở lứa tuổi 12-14.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Quang tiếp tục khẳng định tài năng khi giành HCV ở hạng cân 44 kg lứa tuổi 12-14.

Quang là con trai của HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng - người từng được mệnh danh là “Độc cô cầu bại” của Taekwondo Việt Nam. Thành tích của Minh Quang góp phần nối tiếp truyền thống của một gia đình có nhiều đóng góp cho Taekwondo Thanh Hóa.

Tấm HCB duy nhất của đội thuộc về Phạm Thị Diệu Thúy ở hạng cân 59 kg, lứa tuổi 15-17.

Trong khi đó, 6 tấm HCĐ giành được bởi các vận động viên: Lương Phương Linh (lứa tuổi vô địch, hạng 68 kg), Lê Thị Phương Anh (lứa tuổi vô địch, hạng 46 kg), Lê Văn Hải (lứa tuổi vô địch, hạng 87 kg), Lang Thị Yến Nhi (lứa tuổi vô địch, hạng 57 kg), Lê Khánh Huyền (lứa tuổi vô địch, hạng 73 kg) và Vũ Anh Quyến (lứa tuổi 15-17, hạng 63 kg nam).

Đây là kết quả của quá trình đào tạo bài bản, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện và nỗ lực thi đấu của các vận động viên, đồng thời tạo thêm động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Vô địch #Thanh hóa #Quốc gia #Vận động viên #Huy chương vàng #Hcv #Thành tích #Việt nam #Ấn tượng #Lai châu

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