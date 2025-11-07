Sức hút từ du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm là hình thức du lịch thiên về trải nghiệm các hoạt động như khám phá đời sống người dân bản địa, đi bộ xuyên rừng, hoặc thử sức với các hoạt động mạo hiểm... mang đến cho du khách những điều hấp dẫn, thú vị. Chính vì vậy, ở bất cứ mùa nào trong năm, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm cũng tạo được sức hút riêng đối với khách du lịch.

Du khách trải nghiệm bắt cá tại Làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường).

Bà Trịnh Ngọc Thúy, du khách đến từ Hà Nội vừa có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông), chia sẻ: "Tôi thật sự ấn tượng với các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng tại đây bởi các loại hình dịch vụ lưu trú rất phong phú, đa dạng từ các bungalow nghỉ dưỡng đến các homestay... đáp ứng sự phát triển của du lịch và nhu cầu ngày càng cao của du khách. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm ở đây cũng được các cơ sở lưu trú quan tâm làm mới tạo sức hấp dẫn du khách. Trong đó, phải kể đến một số hoạt động trải nghiệm như hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, tham quan, tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương, thưởng thức những món ăn độc đáo, hoặc trekking đi bộ dài ngày để khám phá thiên nhiên, leo núi, ngắm cảnh ruộng bậc thang, đi bè tre, tắm mát ở suối... Chính những hoạt động trải nghiệm này đã giúp tôi có thêm hiểu biết về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và có thêm những góc nhìn khác về cuộc sống".

Nói về xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, ông Nguyễn Đình Thắng, chủ cơ sở homestay “Pù Luông Bản” ở thôn Đôn (xã Pù Luông), cho biết: "Nếu như trước đây xu hướng du lịch của du khách chủ yếu tập trung vào việc khám phá những địa điểm nổi tiếng và nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn sang trọng, ít chú trọng đến các hoạt động trải nghiệm độc đáo; thì giờ đây xu hướng này đã hoàn toàn thay đổi, du khách vừa muốn khám phá những điểm đến mới lạ, lại vừa được tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị cùng người dân bản địa như cùng đồng bào làm việc, lên rừng, bắt cá, nấu ăn... Chính vì vậy, homestay của chúng tôi đang chú trọng đến việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để du khách đến đây không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn để trải nghiệm, check-in, hòa mình vào những điệu múa xòe, nhảy sạp duyên dáng, hay những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường. Nhờ phát triển đa dạng các hoạt động này đã góp phần thu hút khách du lịch đến với homestay ngày càng đông".

Vừa có thể nghỉ dưỡng tại các Villa hoặc Bungalow sang trọng, hiện đại, lại có thể trực tiếp tham gia vào những hoạt động trải nghiệm thực tế, đó chính là điều thú vị tạo nên sức hấp dẫn du khách ở Làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường). Làng du lịch Yên Trung hiện được chia làm 2 khu là khu nghỉ dưỡng sinh thái và khu sản xuất nông nghiệp sạch. Nơi đây thu hút du khách bởi không gian quê hương bình yên, thân thuộc tái hiện sinh động nét văn hóa và đời sống truyền thống của làng quê Việt Nam.

Đến đây, du khách sẽ được tham quan ngôi nhà cổ đặc trưng của vùng quê Bắc Trung bộ mang tên gọi “Nơi thời gian trở lại”. Ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm, được giữ gìn và bảo tồn với những hình ảnh quen thuộc như bếp củi, chạn bát, cối đá, lu nước, sập, bộ tích chè xanh... cùng đa dạng các hoạt động giải trí như các trò chơi dân gian bắt cá, chèo thuyền, bịt mắt bắt vịt, cầu lắc, bịt mắt đập niêu, nhảy sạp, trải nghiệm nông trại, thưởng thức ẩm thực của người dân địa phương.

Ngoài ra, để gia tăng trải nghiệm cho du khách, Làng du lịch Yên Trung còn cho ra mắt bộ môn thể thao lướt ván phản lực trên dòng cựu Mã Giang. Đây là môn lướt ván có động cơ mang đến cho người chơi cảm giác mạnh khi lướt trên những con sóng bồng bềnh, uốn lượn. Cũng chính từ việc tổ chức đa dạng nhiều hoạt động trải nghiệm mà vài năm nay Làng du lịch Yên Trung luôn là cái tên hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, vài năm trở lại đây du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm luôn là xu hướng được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Bởi tham gia hình thức du lịch này du khách không chỉ được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thú vị mà còn được tham gia khá nhiều hoạt động trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch. Cũng chính từ xu hướng đó mà hầu hết các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú trong tỉnh đã và đang tích cực làm mới mình như chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống buồng phòng; quan tâm thiết kế không gian nghỉ dưỡng mở, hòa mình với thiên nhiên và tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để thu hút nhiều đối tượng du khách như tham quan phong cảnh thiên nhiên, chèo thuyền kayak, thưởng thức ẩm thực, tham quan các làng nghề truyền thống, các khu nông nghiệp sạch...

Bên cạnh đó, ngành du lịch của tỉnh cũng tích cực tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đó, mùa xuân gắn với các lễ hội truyền thống; mùa hè nổi bật với các sự kiện tại các khu, điểm du lịch biển; mùa thu - đông sẽ diễn ra các giải thể thao và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc... Đây chính là yếu tố then chốt giữ chân du khách ở lại lâu hơn để khám phá, trải nghiệm, từ đó góp phần tăng doanh thu cho hoạt động du lịch.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc