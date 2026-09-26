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Hội thao công nhân, viên chức, lao động xã Hoằng Hóa

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/9, Công đoàn xã Hoằng Hoá khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Hội thao công nhân, viên chức, lao động xã Hoằng Hóa

Sáng 26/9, Công đoàn xã Hoằng Hoá khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Hội thao công nhân, viên chức, lao động xã Hoằng Hóa

Các vận động viên tham gia hội thao.

Tham gia hội thao có hơn 200 vận động viên (VĐV) là đoàn viên, viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn xã Hoằng Hóa. Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm bóng đá nam, bóng đá nữ và kéo co .

Hội thao công nhân, viên chức, lao động xã Hoằng Hóa

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Hội thao là đợt sinh hoạt khơi dậy niềm tự hào và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Hội thao công nhân, viên chức, lao động xã Hoằng Hóa

Các vận động viên tranh tài ở môn bóng đá nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu của hội thao. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, các VĐV đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động và khán giả.

Hội thao sẽ bế mạc vào chiều 27/9.

Anh Tuân

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