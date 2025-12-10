Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp - Cụm thi số IV

Sáng 10/12, tại xã Cẩm Thủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai mạc cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, vòng thi Cụm cấp tỉnh - Cụm thi số IV.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh.

Các đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc cuộc thi.

Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã trong Cụm thi số IV và các thí sinh tham dự cuộc thi.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 288-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/BTGDVTU về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi từ cơ sở đến các xã, phường đã hoàn thành để tiến hành vòng thi Cụm cấp tỉnh.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với quê hương. Kết quả của cuộc thi sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, củng cố tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Toàn cảnh cuộc thi.

Cuộc thi còn là dịp để mỗi thí sinh rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng. Từ đó, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị phát hiện được nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

Thí sinh tham dự cuộc thi.

Cụm thi số IV có 44 thí sinh tham gia dự thi. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi là soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Việc xây dựng đề cương ở vòng thi này được các thí sinh rút kinh nghiệm từ vòng thi cấp xã nên nội dung, bố cục khoa học, chặt chẽ hơn; câu từ diễn đạt trau chuốt, trong sáng hơn.

Trong quá trình thuyết trình, các thí sinh đều có những dẫn chứng, hình ảnh thuyết phục để phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của vấn đề cần truyền tải và liên hệ sát với thực tiễn nơi công tác.

Thí sinh tham dự cuộc thi.

Phần trả lời câu hỏi, nhiều thí sinh đã thể hiện được kỹ năng nghe, tổng hợp, khái quát vấn đề nhanh, trả lời lưu loát, lập luận chặt chẽ, có tính thuyết phục; thể hiện sự hiểu biết và nắm chắc chủ đề lựa chọn dự thi.

Cụm thi số IV diễn ra từ ngày 10-12/12/2025. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc để trao giải; đồng thời lựa chọn 3 thí sinh triển vọng nhất tham dự cuộc thi chung kết toàn tỉnh.

Tố Phương