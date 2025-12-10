Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Sau thời gian ngắn triển khai, cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi ở 166 xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Quảng Phú trao giải nhất cho thí sinh tại Cuộc thi chung kết tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới nội dung, hình thức, hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh và yêu cầu mới. Đồng thời nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để đưa cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tìm hiểu về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ mục đích, ý nghĩa, kế hoạch tổ chức cuộc thi và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia. Mỗi thí sinh tham dự sẽ trải qua 3 phần thi là soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cuộc thi được tổ chức ở hai cấp là cấp xã và cấp tỉnh để lựa chọn báo cáo viên xuất sắc nhất dự thi khu vực và thi toàn quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Phường Quảng Phú là đơn vị đầu tiên tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là địa phương được đánh giá triển khai cuộc thi rất bài bản. Bắt đầu từ vòng thi cụm, cuộc thi đã thu hút 82 thí sinh, đến từ 82 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ phường tham gia. Kết thúc vòng thi cụm, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 13 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết. Tại cuộc thi chung kết, các thí sinh giữ nguyên nội dung 3 phần thi theo quy định và bổ sung thêm phần liên hệ thực tiễn để bài thuyết trình thêm sinh động và phong phú.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Ở cuộc thi chung kết, các thí sinh dự thi đều truyền đạt đúng, đủ nội dung theo yêu cầu. Trong quá trình thuyết trình, các thí sinh đã có những dẫn chứng, hình ảnh thuyết phục, phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của vấn đề cần truyền tải và liên hệ sát với thực tiễn nơi công tác. Phần trả lời câu hỏi, nhiều thí sinh đã thể hiện được kỹ năng nghe, tổng hợp, khái quát vấn đề nhanh, trả lời lưu loát, lập luận chặt chẽ, logic, có tính thuyết phục đối với người nghe; thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, nắm chắc về chủ đề lựa chọn và liên hệ được trách nhiệm của bản thân trong việc vận dụng chủ đề dự thi vào thực tiễn công việc ở đơn vị mình công tác”.

Tại phường Hạc Thành, ngay sau khi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm thu hút sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn được 6 thí sinh tiêu biểu nhất tham dự cuộc thi chung kết. Tại cuộc thi chung kết, đa số thí sinh lựa chọn chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để dự thi. Mỗi thí sinh một cách thức, một phương pháp thuyết trình, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp. Sự đầu tư công phu của mỗi thí sinh đã tạo nên những bài thi không chỉ thấm đẫm nội dung nghị quyết, mà còn mở ra một hướng đi mới trong cách soạn, cách sắp xếp nội dung một bài tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết.

Tham gia cuộc thi với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, anh Lê Hữu Ngọc, giảng viên Trung tâm Chính trị Hạc Thành đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để giành được giải nhất. Chia sẻ niềm vui, anh Ngọc cho biết: “Tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thi, lại từng có thời gian dài công tác ở trung tâm chính trị nên cũng có vốn kiến thức về công tác Đảng. Vì thế, ngay sau khi Đảng ủy phường triển khai cuộc thi, tôi đã dành thời gian nghiên cứu rất kỹ nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của Đảng bộ phường Hạc Thành và lựa chọn nội dung trọng tâm “xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị” để dự thi. Sau khi giành giải tôi được Ban tổ chức lựa chọn tham gia cuộc thi cụm cấp tỉnh. Hiện nay, tôi đang nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung để làm sâu sắc hơn bài thi của mình ở vòng thi cụm cấp tỉnh”.

Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay đảng ủy các phường, xã và đảng ủy các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc tổ chức cuộc thi. Các đơn vị đang tích cực chuẩn bị cho vòng thi cụm cấp tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025. Sau vòng thi cụm cấp tỉnh, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham dự cuộc thi chung kết cấp tỉnh.

Bài và ảnh: Tố Phương