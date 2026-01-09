Đảng ủy xã An Nông phát huy đoàn kết, tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực phát triển

Ngày 9/1, Đảng ủy xã An Nông tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định rõ nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã đồng chủ trì hội nghị

Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã An Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ; Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công; bộ máy sau sáp nhập từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, ước có 18/20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 đạt và vượt kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Các tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên ở cơ sở, thực hiện chính sách an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông qua trao đổi, thảo luận, nhiều ý kiến đã gợi mở, làm rõ thêm những kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động giữa cấp ủy với các chi bộ trực thuộc trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2025.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu, nghiêm túc tiếp thu, không né tránh, không đổ lỗi, coi đây là cơ sở để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, đồng thời là năm tổ chức nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương, từ đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chu Dương