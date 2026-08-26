Sở Dân tộc và Tôn giáo chúc mừng Lễ Vu Lan 2026

Chiều 26/8, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh và các Thượng tọa, Đại đức nhân Lễ Vu Lan năm 2026.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPG tỉnh, trụ trì chùa Vĩnh Yên.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh, trụ trì chùa Khánh Quang.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương tặng hoa chúc mừng và Đại đức Thích Nguyên Phong, Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh, trụ trì chùa Phạm Thông.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ban Trị sự GHPG tỉnh, các Thượng tọa, Đại đức nhân Lễ Vu Lan năm 2026; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Ban Trị sự GHPG tỉnh nói chung và các Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni, phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng MTTQ trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử, Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn thời gian tới các Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni, phật tử tiếp tục hướng dẫn, động viên tăng, ni, phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh làm tốt công tác Phật sự, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Thay mặt Ban Trị sự GHPG tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Chính, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho GHPG tỉnh; đồng thời khẳng định sự quan tâm này chính là nguồn động lực để tăng, ni, phật giáo trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với tỉnh tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ban Trị sự GHPG tỉnh sẽ tiếp tục hướng các tăng, ni, phật tử đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phan Nga