Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Đảng ủy 8 xã

Chiều 5/10, Tổ theo dõi số 11 của Tỉnh ủy do Đại tá Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy 8 xã: Triệu Sơn, Thọ Phú, Tân Ninh, An Nông, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Đồng Tiến, Hợp Tiến để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026, kiểm tra tiến độ triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng trình bày báo cáo trung tâm của 8 xã với đoàn công tác.

Bộ máy vận hành thông suốt sau sắp xếp

Báo cáo tổng hợp do Đảng ủy xã Triệu Sơn trình bày tại buổi làm việc cho thấy: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của 8 xã cơ bản ổn định, hệ thống chính trị hoạt động thông suốt.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù khối lượng công việc lớn, các địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, gắn kịch bản tăng trưởng hai con số với thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB) và chuyển đổi số.

Lãnh đạo 8 xã tham dự buổi làm việc.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 xã đạt trên 377,02 tỷ đồng. Nhiều địa phương hoàn thành vượt cao so với dự toán tỉnh giao. Tổng diện tích GPMB hoàn thành 265/308 ha (đạt 116,23% kế hoạch tỉnh giao). Đã triển khai làm sạch 236.191/244.737 thửa đất, đạt tỷ lệ 96,51%.

Các địa phương chủ động cụ thể hóa 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Nhiều xã đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao, đúng tiến độ, như Tân Ninh (82,6%), An Nông (81,1%) và Thọ Phú (78,6%).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông Nguyễn Việt Ba phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 8 xã được bảo đảm ổn định, không để xảy ra “điểm nóng” hay các vụ việc phức tạp kéo dài. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đạt từ 85% đến 90%. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu dân cư, kích hoạt định danh điện tử mức 2 được lực lượng Công an xã nỗ lực thực hiện.

Lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp một số vấn đề các địa phương còn vướng mắc.

Tháo gỡ các điểm nghẽn và giải quyết đề xuất của địa phương

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc. Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy các xã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế còn thiếu (đặc biệt tại Tân Ninh, Thọ Bình); đầu tư nâng cấp các công trình giao thông, cầu dân sinh, trạm bơm tiêu úng...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 8 xã trong việc ổn định tổ chức bộ máy, duy trì đà phát triển kinh tế và giữ vững quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục tập trung rà soát, dồn lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và vướng mắc GPMB.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu giải quyết khiếu kiện, tranh chấp đất đai ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Đề án 06, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn giao thông, PCCC trên địa bàn.

Đoàn công tác tiếp thu toàn bộ các đề xuất, kiến nghị của các xã để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trao đổi với các sở, ngành liên quan nhằm xem xét, tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Đình Hợp (CTV)