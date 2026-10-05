Cử tri kiến nghị sửa đổi Luật Khiếu nại, khắc phục tình trạng thiếu khách quan

Cử tri kiến nghị Quốc hội có giải pháp, hoặc định hướng sửa đổi Luật Khiếu nại để khắc phục triệt để tình trạng thiếu khách quan, “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri xã Hoạt Giang.

Ngày 5/10, tổ ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông: Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Bùi Văn Dũng, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các xã Hoạt Giang, Đông Thành trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu và cử tri xã Đông Thành tham dự hội nghị.

Tham dự các hội nghị có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại các hội nghị, đại diện tổ ĐBQH đã thông tin đến cử tri và Nhân dân dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các xã Hoạt Giang, Đông Thành gửi đến các kỳ họp trước của Quốc hội.

Đại biểu Bùi Văn Dũng thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri và Nhân dân 2 xã kiến nghị Quốc hội quan tâm xem xét giải quyết hoặc đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương giải quyết một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.

Cử tri xã Hoạt Giang kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri xã Đông Thành kiến nghị tại hội nghị.

Cụ thể, cử tri kiến nghị Quốc hội có giải pháp hoặc định hướng sửa đổi Luật Khiếu nại để khắc phục triệt để tình trạng thiếu khách quan trong giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã.

Theo quy định của Luật Khiếu nại hiện hành, việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các quyết định, hành vi hành chính cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì, thường giao trực tiếp cho công chức chuyên môn của xã xác minh, tham mưu. Tuy nhiên, những công chức chuyên môn này lại chính là người trực tiếp tham mưu ban hành quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi bị khiếu nại.

Cử tri cho rằng, việc giao cho công chức tự xác minh, tự rà soát lại sai sót của chính mình đang dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Từ đó, rất dễ nảy sinh tâm lý nể nang, né tránh trách nhiệm, làm giảm sút tính khách quan, công bằng, gây mất niềm tin cho người dân.

Cử tri xã Đông Thành tham dự hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn sớm khảo sát thực tế, có hướng dẫn cụ thể về bố trí tổng phụ trách đội tại các trường sau sắp xếp. Bởi trên thực tế, sau sắp xếp, các phân hiệu và trường chính thường cách xa nhau từ 3km trở lên, trong khi theo quy định hiện hành mỗi trường chỉ có 1 tổng phụ trách đội, rất khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải trình theo thẩm quyền ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình theo thẩm quyền ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các bộ, ngành ở Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về tiêu chí xác định đối tượng được hưởng và không được hưởng chế độ theo Nghị định 154/NĐ-CP; đơn giản hóa thủ tục xét công nhận người có công.

Đề nghị quan tâm nâng cấp độ cao, xây dựng bờ chống tràn tại một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ khu vực cây xăng Quân đội (xã Hà Bình cũ) đến đường vào UBND xã Hoạt Giang; đầu tư nâng cấp đường tỉnh 526 qua địa bàn xã Đông Thành...

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Triệu Thế Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hoạt Giang.

Đại biểu Cao Mạnh Linh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Thành.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện tổ đại biểu khẳng định đây là những ý kiến chính đáng, phát sinh từ thực tiễn đời sống xã hội. Thông qua kiến nghị đã thể hiện quyền và trách nhiệm của cử tri trước sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị đến các bộ ngành, cơ quan Trung ương để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh cam kết sẽ theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị và mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến xác đáng của cử tri và Nhân dân.

Đỗ Đức