SLNA và Tây Ninh tiến thẳng vào Bán kết U15 Quốc gia 2026; Chicharito tái xuất World Cup 2026 với vai trò mới

Cầu lông Việt Nam dừng bước tại Giải vô địch châu Á 2026; Indonesia tham vọng mời đội tuyển Italy đá giao hữu vào tháng 6; Europa League: Aston Villa áp đảo, Freiburg tạo địa chấn tại vòng tứ kết... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/4).
SLNA và Tây Ninh tiến thẳng vào Bán kết U15 Quốc gia 2026
Vòng tứ kết giải U15 Quốc gia 2026 đã chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ và bất ngờ lớn. U15 SLNA khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại U15 Becamex TP.HCM với tỷ số 5-3 trong một “bữa tiệc” bàn thắng, nổi bật là cú hat-trick của tiền đạo Văn Tài.
Cuộc rượt đuổi bàn thắng giữa SLNA (áo vàng) và Becamex TPHCM khép lại với tỷ số 5-3 nghiêng về SLNA.
Cú sốc lớn nhất xảy ra khi U15 Tây Ninh chính thức biến PVF thành “cựu vương”. Sau khi cầm hòa 1-1 trong thời gian chính thức, các cầu thủ trẻ Tây Ninh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 5-4. Kết quả này giúp SLNA và Tây Ninh là hai cái tên đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết năm nay.
Cầu lông Việt Nam dừng bước tại Giải vô địch châu Á 2026
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã chính thức nói lời chia tay Giải vô địch cầu lông châu Á 2026 sau thất bại tại vòng 2. Đối đầu với đương kim vô địch thế giới An Se Young, Thùy Linh dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đẳng cấp vượt trội của đối thủ người Hàn Quốc và để thua chóng vánh với tỷ số 0-2 (7-21, 6-21).
Thùy Linh thua chóng vánh An Se Young sau hai set đấu (Ảnh chụp màn hình).
Thất bại của Thùy Linh cũng đánh dấu việc đội tuyển cầu lông Việt Nam sạch bóng đại diện tại giải đấu năm nay. Trước đó, các tay vợt như Nguyễn Hải Đăng hay các cặp đôi Đình Mạnh, Đình Hoàng, Phạm Thị Khánh đều đã dừng bước ở các nội dung đơn nam và đánh đôi trước những đối thủ quá mạnh.
Europa League: Aston Villa áp đảo, Freiburg tạo địa chấn tại vòng tứ kết
Rạng sáng 10/4, các trận lượt đi tứ kết Europa League đã diễn ra đầy kịch tính. Aston Villa khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Bologna 3-1 ngay tại Italy, trong đó tiền đạo Ollie Watkins rực sáng với một cú đúp.
Ollie Watkins tỏa sáng giúp Aston Villa đặt 1 chân vào bán kết (Ảnh: Getty).
Tại Bồ Đào Nha, Nottingham Forest cũng giành lợi thế với trận hòa 1-1 trước Porto. Bất ngờ lớn nhất gọi tên Freiburg khi đại diện Bundesliga đè bẹp Celta Vigo với tỷ số cách biệt 3-0.
Cucho Hernandez giữ lại 1 điểm cho Real Betis ở trận lượt đi (Ảnh: UEFA).
Trong khi đó, Real Betis phải nhờ đến bàn gỡ hòa của Cucho Hernandez trên chấm phạt đền mới thoát thua trước SC Braga. Kết quả này giúp các CLB từ Ngoại hạng Anh và Bundesliga nắm lợi thế lớn trước loạt trận lượt về vào ngày 17/4.
Chicharito tái xuất World Cup 2026 với vai trò mới
Cựu tiền đạo lừng danh Javier “Chicharito” Hernandez vừa xác nhận sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong vai trò chuyên gia bình luận cho đài Fox Sports.
Chicharito trở lại World Cup với một vai trò hoàn toàn mới.
Ở tuổi 37, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Mexico sẽ đứng chung đội ngũ với các huyền thoại như Thierry Henry và Zlatan Ibrahimovic để phân tích các trận đấu ngay trên quê hương mình.
Dù chuyển hướng sang truyền hình sau khi chia tay CLB Chivas, Chicharito khẳng định vẫn chưa có ý định giải nghệ. Anh kỳ vọng sự hiện diện của mình sẽ tiếp thêm động lực giúp Mexico vượt qua bảng A - nơi có sự góp mặt của Nam Phi, Hàn Quốc và CH Séc - để tiến sâu tại kỳ World Cup lịch sử này.
Indonesia tham vọng mời đội tuyển Italy đá giao hữu vào tháng 6
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch mời các đội bóng đẳng cấp thế giới để thi đấu giao hữu trong tháng 6 tới. Theo tiêu chí của Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia Sumardji, đối thủ tiềm năng sẽ là những đội bóng lớn không tham dự World Cup 2026, và Italy hiện là cái tên sáng giá nhất.
Đội tuyển Indonesia có kế hoạch mời đội tuyển Italy thi đấu giao hữu (Ảnh: Reuters).
Truyền thông xứ vạn đảo tin rằng thương vụ này hoàn toàn khả thi nhờ mối quan hệ sâu rộng của Chủ tịch PSSI Erick Thohir tại Italy. Việc từng mời thành công Argentina trước đây càng củng cố thêm hy vọng về một màn đọ sức đỉnh cao tại Jakarta, giúp nâng tầm hình ảnh bóng đá Indonesia trên bản đồ quốc tế.
HS
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu