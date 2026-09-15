Siêu thị cầm tay mở rộng danh mục thiết bị nâng hạ với kích thủy lực

Mỗi nhóm công việc trong thi công, sửa chữa đều đặt ra những yêu cầu riêng về thiết bị hỗ trợ. Trước nhu cầu đó, Siêu thị cầm tay tiếp tục mở rộng danh mục với các loại thiết bị thủy lực cầm tay và đặc biệt là dòng kích thủy lực phục vụ công việc nâng hạ.

Đôi nét giới thiệu về Siêu thị cầm tay

Siêu thị cầm tay trực thuộc Công ty TNHH XNK Thiết Bị Công Nghiệp Thiên An, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và cung cấp các dụng cụ thủy lực, thiết bị điện cầm tay chính hãng. Danh mục sản phẩm của đơn vị hướng đến nhiều nhóm thiết bị phục vụ công việc chuyên dụng, từ gia công, cơ khí đến thi công và lắp đặt.

Trong quá trình phát triển, Siêu thị cầm tay xây dựng hệ thống cửa hàng tại miền Bắc, miền Trung và các tỉnh phía Nam, qua đó đưa các thiết bị đến gần hơn với khách hàng ở nhiều khu vực trên cả nước. Bên cạnh nhóm thiết bị cầm tay, đơn vị cũng phát triển các sản phẩm có tính chuyên dụng cao, phù hợp với yêu cầu sử dụng trong thực tế.

Với định hướng “Uy tín tạo nên thương hiệu”, Siêu thị cầm tay tập trung vào hoạt động nhập khẩu và phân phối thiết bị, đồng thời duy trì danh mục sản phẩm đa dạng để phục vụ những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Siêu thị cầm tay bổ sung kích thủy lực vào danh mục thiết bị

Từ danh mục thiết bị cầm tay đa dạng đang được cung cấp, Siêu thị cầm tay tiếp tục bổ sung kích thủy lực nhằm mở rộng nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu nâng hạ chuyên dụng. Đây là dòng thiết bị sử dụng cơ cấu thủy lực để tạo lực nâng, phù hợp với những công việc cần nâng hoặc hỗ trợ di chuyển các vật có tải trọng lớn.

Việc đưa kích thủy lực vào danh mục giúp Siêu thị cầm tay mở rộng thêm nhóm thiết bị bên cạnh các sản phẩm phục vụ gia công, cơ khí, thi công và lắp đặt. Sản phẩm có thể đáp ứng nhiều nhu cầu thực tế như nâng máy móc, hỗ trợ sửa chữa phương tiện, lắp đặt thiết bị hoặc thực hiện các công việc cần tạo lực nâng tại công trình.

Sự bổ sung này cũng làm phong phú hơn danh mục thiết bị chuyên dụng mà Siêu thị cầm tay đang phân phối. Cùng với kích thủy lực, khách hàng có thể tìm thấy các nhóm sản phẩm như Máy tiện ren ống, Máy lăn rãnh ống, máy đột thủy lực và máy thử áp lực nước, qua đó có thêm lựa chọn thiết bị cho từng yêu cầu công việc.

Lợi ích khi lựa chọn kích thủy lực tại Siêu thị cầm tay

Mặc dù trên thị trường có nhiều đơn vị phân phối kích thủy lực, Siêu thị cầm tay vẫn là lựa chọn được khách hàng quan tâm nhờ những lợi ích trong quá trình tìm hiểu và mua sản phẩm, cụ thể:

• Nguồn sản phẩm rõ ràng: Siêu thị cầm tay cam kết nhập khẩu và phân phối các thiết bị chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng. Thiết bị đều đến từ những thương hiệu uy tín như Masada, TLP, Jinsan, Tonners, enerpac hay Kyoto, Kawasaki nổi tiếng mang lại cho khách hàng sự yên tâm khi mua sắm.

• Danh mục thiết bị đa dạng: Bên cạnh kích thủy lực, Siêu thị cầm tay còn cung cấp máy Máy uốn ống thủy lực, Máy cắt ống, máy đột lỗ thủy lực và máy gia công thanh cái đồng. Khách hàng có thể tìm kiếm thêm các thiết bị điện cầm tay chuyên dụng khác khi phát sinh nhu cầu.

• Thuận tiện khi đặt mua: Đơn vị hỗ trợ đặt hàng online, thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán qua nhà xe sau khi nhận sản phẩm. Hình thức này hiện đang phù hợp với đại đa số khách hàng ở nhiều khu vực trên khắp mọi miền tổ quốc và không thuận tiện ghé cửa hàng mua sắm trực tiếp.

• Có hỗ trợ khi sản phẩm phát sinh vấn đề: Nếu hàng giao không đúng với đơn đặt hàng, khách hàng có thể liên hệ để được kiểm tra và hỗ trợ thay thế khi có hàng. Trường hợp sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển, khách hàng có thể từ chối nhận và thông báo cho bộ phận tổng đài hỗ trợ để được xử lý. Hệ thống Siêu thị cầm tay còn hỗ trợ sửa chữa bảo hành sau thời gian hết bảo hành giúp cho khách yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm lâu dài.

Những khách hàng đang quan tâm đến kích thủy lực có thể liên hệ trực tiếp với showroom Siêu thị cầm tay để được tư vấn thêm về sản phẩm và nhu cầu sử dụng. Thông tin liên hệ của đơn vị được cung cấp dưới đây.