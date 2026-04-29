Siết chặt quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi du khách dịp cao điểm 30/4-1/5

(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm mùa du lịch biển năm 2026, đặc biệt trong cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Trọng tâm là kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, thương mại và các hoạt động phục vụ khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi “chặt chém”, “ép khách”, nâng giá trái quy định, cạnh tranh thiếu lành mạnh, gian lận về giá và vi phạm an toàn thực phẩm.

Người dân và du khách tham dự khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026.

Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các lực lượng chức năng phải chủ động bám sát diễn biến thị trường, kiểm soát chặt nguồn cung hàng hóa, nhất là thực phẩm, hải sản, đồ uống và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại khu du lịch biển.

Đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân và du khách.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tự giác, xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp.

Chỉ đạo quyết liệt từ ngành Công Thương không chỉ nhằm ổn định thị trường mùa du lịch biển mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Thanh Hóa an toàn, thân thiện, nâng cao uy tín điểm đến và tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ bền vững trong năm 2026.

Tin cùng chuyên mục

Tạo dựng môi trường văn hóa theo chuẩn mực, bản sắc

Tạo dựng môi trường văn hóa theo chuẩn mực, bản sắc

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Để phụng sự khách hàng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ tiện ích của ngân hàng, những năm qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng...
Tăng tốc các dự án trọng điểm, mở rộng dư địa tăng trưởng

Tăng tốc các dự án trọng điểm, mở rộng dư địa tăng trưởng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 130.700 tỷ đồng, trong đó 20 dự án đang được triển khai xây dựng. Trên các công trường, chủ đầu tư đang tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công...
Tìm hướng phát triển ở xã biên giới Tam Thanh

Tìm hướng phát triển ở xã biên giới Tam Thanh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Do đặc thù là xã miền núi biên giới, giao thông khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí chưa đồng đều, nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Thanh còn cao. Cho đến trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn...
Đánh thức tiềm năng vùng đất Quảng Ninh

Đánh thức tiềm năng vùng đất Quảng Ninh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quảng Nhân, Quảng Hải và Quảng Ninh, xã Quảng Ninh mới từng đối mặt không ít khó khăn khi nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Song, bằng những cách làm linh hoạt, từ đổi mới sản xuất nông nghiệp...
