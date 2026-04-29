Siết chặt quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi du khách dịp cao điểm 30/4-1/5

Trước thềm mùa du lịch biển năm 2026, đặc biệt trong cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Trọng tâm là kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, thương mại và các hoạt động phục vụ khách du lịch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi “chặt chém”, “ép khách”, nâng giá trái quy định, cạnh tranh thiếu lành mạnh, gian lận về giá và vi phạm an toàn thực phẩm.

Người dân và du khách tham dự khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026.

Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các lực lượng chức năng phải chủ động bám sát diễn biến thị trường, kiểm soát chặt nguồn cung hàng hóa, nhất là thực phẩm, hải sản, đồ uống và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại khu du lịch biển.

Đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân và du khách.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tự giác, xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp.

Chỉ đạo quyết liệt từ ngành Công Thương không chỉ nhằm ổn định thị trường mùa du lịch biển mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Thanh Hóa an toàn, thân thiện, nâng cao uy tín điểm đến và tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ bền vững trong năm 2026.

Chi Phạm