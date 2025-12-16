SEA Games 33 ngày 16/12: Việt Nam bùng nổ 49 HCV; Điền kinh thắng lớn

Sau ngày thi đấu thứ sáu, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một buổi chiều tối bùng nổ, giành thêm nhiều HCV, nâng tổng số lên 49 HCV và giữ vững vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp. Tâm điểm là Điền kinh khép lại Đại hội với hàng loạt Huy chương Vàng, đặc biệt là Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất cú hat-trick lịch sử.

[19:10] Điền kinh Việt Nam giành HCV 4x400m nữ

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã khép lại ngày thi đấu cuối cùng một cách ngoạn mục khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Các vận động viên Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc đã mang về chiến thắng, nâng tổng số HCV của Việt Nam lên con số 49 tại SEA Games 33.

[19:08] Điền kinh Việt Nam giành HCB 4x400m nam

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành Huy chương Bạc (HCB) với thành tích 3 phút 03 giây 85. Chủ nhà Thái Lan giành HCV với thành tích 3 phút 03 giây 07.

[18:33] Đội tuyển kéo co Việt Nam giành HCV SEA Games 33 đầu tiên

Đội kéo co hỗn hợp nam nữ (tổng 560kg) đã giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết với tỉ số 2-1, qua đó giành Huy chương Vàng (HCV). Đây là tấm HCV thứ 48 của Việt Nam ở SEA Games 33.

[18:32] Trần Thị Loan giành HCV nhảy xa nữ

Vận động viên Trần Thị Loan vừa đoạt Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m53. Đây là HCV thứ 47 của Việt Nam ở SEA Games 33.

Trần Thị Loan giành HCV nội dung nhảy xa với thành tích 6,53m - Ảnh: Đức Đồng

[18:29] Việt Nam giành thêm HCĐ đấu kiếm

Kiếm thủ Nguyễn Phương Kim đã đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) đấu kiếm nội dung kiếm ba cạnh nữ sau khi để thua kiếm thủ chủ nhà Meihui với tỷ số 9-15 ở bán kết.

[18:18] Bùi Thị Kim Anh chia sẻ bất ngờ sau khi giành HCV

Sau khi giành HCV nhảy cao nữ, VĐV Bùi Thị Kim Anh chia sẻ: "Mục tiêu của tôi kỳ này chỉ là tranh huy chương. Nhưng hôm nay tôi đã gặp may."

Bùi Thị Kim Anh ăn mừng sau khi giành tấm HCV nhảy cao - Ảnh: Mạnh Quân

[17:46] Nguyễn Quang Huy giành HCV Kickboxing

Võ sĩ Nguyễn Quang Huy đã giành Huy chương Vàng (HCV) hạng 57kg nam Full contact sau chiến thắng thuyết phục trước đối thủ chủ nhà Thái Lan.

[17:45] Esport (Thể thao điện tử): Đội tuyển Liên quân nữ giành HCV

Đội tuyển liên quân nữ Việt Nam - Ảnh: ESP

Ở nội dung nữ Liên quân (Arena of Valor) môn Esport, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Lào ở chung kết và giành Huy chương Vàng (HCV).

[17:20] Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 3.000m vượt chướng ngại vật

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc hoàn tất cú hat-trick Huy chương Vàng (HCV) cá nhân tại SEA Games 33 khi giành chiến thắng thuyết phục ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Cô tăng tốc ngay sau hiệu lệnh xuất phát và giữ vững vị trí đến lúc về đích với thành tích 10 phút 13 giây 75. Đồng đội Đoàn Thu Hằng cũng xuất sắc về nhì.

Đây là lần thứ ba tại kỳ SEA Games này, Nguyễn Thị Oanh và một VĐV Việt Nam cùng nhau giành hai vị trí nhất nhì, sau các nội dung 5.000m và 10.000m (với Lê Thị Tuyết về nhì). Đây là HCV thứ 43 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

[17:15] Pencak Silat

Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng giành tấm vé thứ 4 vào chung kết nhờ công của Vũ Đức Hùng (hạng 75 kg). Trước đó, tài năng trẻ Nguyễn Đức Hậu (hạng dưới 45 kg) dừng bước đầy tiếc nuối.

[16:00] Kick-boxing: Hoàng Thị Thùy Giang giành HC vàng

Việt Nam giành Huy chương Vàng (HCV) thứ 42 tại SEA Games 33 nhờ công võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang. Cô thắng áp đảo đối thủ Myanmar Lin Sandar Htay với tỷ số 12-2 trong trận chung kết hạng 50kg nữ Point-Fighting. Đây là thành tích đã được dự báo từ trước, khi Thùy Giang đã hai lần liên tiếp vô địch châu Á.

[15:50] Đấu kiếm: Việt Nam chỉ còn một VĐV tranh HC đồng kiếm liễu Nam

Trong ngày mở màn của môn Đấu kiếm, hàng loạt vận động viên Việt Nam đã không thể vào tranh huy chương. Kiếm thủ Nguyễn Minh Quang là người duy nhất còn hy vọng khi anh vào tranh Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung kiếm liễu nam với VĐV Singapore Lim Tzien Yih. Các vận động viên ở hai nội dung kiếm chém nữ và kiếm ba cạnh nữ đều đã dừng bước sớm.

[15:35] Futsal: Việt Nam vào chung kết nữ

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Philippines ở bán kết, qua đó lần thứ sáu liên tiếp lọt vào chung kết Futsal nữ SEA Games. Tuy nhiên, trong cả năm lần có mặt tại SEA Games trước đây, Thái Lan đều là đội giành Huy chương Vàng.

[15:20] Pencak Silat

Pencak Silat Việt Nam có thêm vé dự chung kết ở nội dung đối kháng 55 kg nữ của Dương Thị Hải Quyên - VĐV Thanh Hoá.

Ở lượt trận sau đó, Nguyễn Đức Hậu đã để thua tiếc nuối trước đối thủ Indonesia ở những giây cuối. Như vậy, đến lúc này Pencak Silat Việt Nam đã có 3 cái tên giành vé vào chung kết.

4 VĐV dừng bước ở bán kết - đồng nghĩa với tấm HCĐ gồm 2 VĐV của Thanh Hoá là Vũ Văn Kiên và Lê Thị Vân Anh cùng với Bùi Đình Quyết và Nguyễn Minh Triết.

[14:35] Đua xe đạp: Xuân Lộc đoạt HCĐ

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc đã về thứ ba trên đường đua nội dung xuất phát đồng hàng nam, qua đó giành HCĐ.

[14:25] Cử tạ: Quốc Toàn giành HCBhạng 88kg nam

Ở hạng cân 88kg nam, đô cử Quốc Toàn đã nỗ lực thi đấu và giành HCB.

[14:20] Cờ vua: Việt Nam đoạt HCB

Kỳ thủ 28 tuổi Đoàn Thị Hồng Nhung trước trận chung kết với Indonesia - Ảnh: Minh Thắng

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam tham dự nội dung cờ nhanh ASEAN đồng đội nữ gồm Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thanh Phương Thảo và Cao Minh Trang đã để thua Indonesia ở trận chung kết, qua đó nhận HCB.

Đội cờ vẫn chưa giành được HCV nào tại kỳ Đại hội này.

Cờ ASEAN là biến thể của cờ vua quốc tế và cờ ốc (cờ makruk) với hình dạng quân cờ giống cờ vua quốc tế nhưng cách đi lại giống cờ ốc, và quy tắc thắng thua có nhiều điểm giống cờ vua quốc tế hơn.

[14:30: Pencak Silat]

Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng có 2 chiến thắng đầu tiên ở lượt trận bán kết hôm nay nhờ công của Nguyễn Tấn Sang (hạng 80kg) và Nguyễn Duy Tuyến (hạng 85kg). Cả hai đều có những chiến thắng áp đảo.

Trong chiều nay, Pencak Silat Thanh Hoá còn đóng góp một VĐV dự bán kết nữa là nữ võ sỹ Dương Thị Hải Quyên (hạng 55 kg nữ).

Nguyễn Tấn Sang giành vé dự chung kết đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam.

Nguyễn Duy Tuyến thắng áp đảo đối thủ đến từ Malaysia để vào chung kết hạng 85 kg nam.

[11:30 Đua Thuyền]

4 tay chèo Việt Nam gồm Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh đã giành tấm HCV rowing nội dung bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo. Thành tích của Việt Nam là 7 phút 58 giây 190, bỏ xa Thái Lan về nhì 8 phút 03 giây 515.

(Video: Nam Trung)

[11:00 - Pencak Silat]

Vũ Văn Kiên (giáp xanh) bị loại tiếc nuối ở bán kết nội dung đối kháng hạng cân 60kg nam. Ở hiệp đấu cuối, trong thế dẫn điểm, Vũ Văn Kiên vô tình tung đòn tấn công phạm quy, đối thủ không thể tiếp tục thi đấu khiến trọng tài đưa ra quyết định xử thua đối với võ sỹ Việt Nam. Một kết quả nghiệt ngã và đáng tiếc với những nỗ lực của võ sỹ quê Thanh Hoá.

[11:00] Đua thuyền mang về HCB

Ở nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ, các tay chèo Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Hữu Thành đã thi đấu nỗ lực để giành Huy chương Bạc (HCB), với thành tích 6 phút 43 giây 678.

[10:48] Triathlon: Đội tuyển Việt Nam về thứ 4 tiếp sức nam

Các VĐV Vũ Đình Duân, Trần Đình Tàu, Hoàng Văn Hải đã hoàn thành phần thi tiếp sức nam với thành tích 47 phút 51 giây 92, xếp thứ tư chung cuộc. Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các đội tuyển Indonesia, Singapore, và Philippines. Đội tuyển triathlon Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu nội dung tiếp sức hỗn hợp vào lúc 11h với sự tham gia của Lâm Quang Nhật, Trịnh Khánh Ly, Nguyễn Thị Kim Cương và Hoàng Văn Hải.

[10:44] Bắn súng Việt Nam vào chung kết 25m súng ngắn nữ

Kết quả vòng loại 25m súng ngắn nữ - Ảnh: Quý Lượng

Bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thùy Trang đã vượt qua vòng loại nội dung 25m súng ngắn nữ và giành quyền vào chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày mai (17/12).

[10:41] Cờ vua vào chung kết SEA Games 33

Ở nội dung đồng đội nữ cờ nhanh, tuyển cờ vua Việt Nam đã vượt qua Myanmar tại bán kết và giành quyền vào chung kết. Trận đấu tranh Huy chương Vàng sẽ diễn ra vào lúc 10h30 cùng ngày.

[10:37] Rowing giành HCĐ

Môn Rowing mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày. Hai tay chèo trẻ Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Bích Ngọc đã xuất sắc giành Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo tại SEA Games 33. Trước đó, bộ đôi này từng giành HCB tại giải rowing châu Á 2025.

[9:39] Đấu kiếm Việt Nam bước vào ngày mở màn

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 33. Tại đại hội thể thao Đông Nam Á cách đây hai năm, Việt Nam đã giành 4 HCV đấu kiếm trong tổng số 12 bộ huy chương. Các nội dung chung kết đấu kiếm sẽ bắt đầu từ 15h30 chiều nay.

Nguyễn Thị Oanh và Điền kinh khép lại SEA Games bùng nổ

Ngày thi đấu hôm nay (16/12) là ngày cuối cùng của môn điền kinh, hứa hẹn một “cơn mưa” huy chương vàng. Tâm điểm dồn về cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xuất trận.

Sau khi đã hoàn tất cú đúp HCV ở 5.000m và 10.000m, Nguyễn Thị Oanh hoàn toàn có thể khép lại Đại hội bằng thêm một tấm HCV thứ ba, củng cố vị thế “Nữ hoàng điền kinh” của mình.

Các nội dung chung kết khác cũng rất đáng chú ý. Nguyễn Trung Cường được kỳ vọng sẽ tiếp tục lên ngôi ở 10.000m nam.

Quách Thị Lan sẽ tham gia nội dung cuối cùng của mình tại đấu trường SEA Games vào chiều tối nay.

Đặc biệt, đội hình tiếp sức 4x400m nam và nữ sẽ thi đấu chung kết, với sự góp mặt của các VĐV chủ lực như Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc.

Võ sĩ Thanh Hóa tranh vé chung kết Pencak Silat

Buổi sáng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng của môn Pencak Silat. Ba võ sĩ của Việt Nam sẽ bước vào vòng bán kết đối kháng, đáng chú ý cả ba đều phải đối đầu với các võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

Văn Kiên sẽ mở màn lượt trận bán kết của Pencak Silat Việt Nam diễn ra từ 10 giờ sáng nay.

Từ 10 giờ sáng, Vũ Văn Kiên (60kg nam), Lê Thị Vân Anh (60kg nữ) và Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ) sẽ đồng loạt ra quân.

Cả ba VĐV của Thanh Hóa và các đồng đội khác đều đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng, nhưng mục tiêu là giành chiến thắng để góp mặt ở chung kết.

Ngoài các môn mũi nhọn, đoàn Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV ở Canoeing, Rowing, Đấu kiếm, Cử tạ (Trần Xuân Dũng thi đấu hạng cân 94kg lúc 15 giờ) và nhiều môn khác.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)