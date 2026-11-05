Sẽ hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam trong năm nay

Đến nay, có 18/21 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Các trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam sẽ phải hoàn thành trong năm nay.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông gồm: 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành và khai thác gồm: Hà Nội-Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến), Cầu Giẽ-Ninh Bình (trạm Km227 cả 2 bên), Cao Bồ-Mai Sơn (một trạm Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (trạm Km1+200 trái tuyến giai đoạn 1), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (một trạm Km41+100 cả 2 bên), Bến Lức-Trung Lương (một trạm Km28+200 cả 2 bên).

29 trạm dừng nghỉ đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc bao gồm: 3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản gồm: Hữu Nghị-Chi Lăng, Lạng Sơn-Bắc Giang; Trung Lương-Mỹ Thuận; 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Long Thành-Bến Lức. Ngoài ra, 24 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, hiện đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm, 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn-Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, 18/21 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho lưu thông trên tuyến.

Các trạm dừng nghỉ còn lại Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang thi công do trong tháng 9-10/2026, thời tiết các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa to diện rộng, gây ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công các trạm dừng nghỉ; dự kiến hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu để đưa vào khai thác trong tháng 11/2026. Trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144) đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất; đang thiết kế để phê duyệt dự án, phê duyệt bảo vệ thi công và hoàn thiện các thủ tục về đất đai để triển khai thi công.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, trong thời gian tới, Cục Đường bộ sẽ đôn đốc nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu các trạm Diễn Châu-Bãi Vọt (bên trái), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77 (bên phải) và Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo trước ngày 15/11/2026; hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng; triển khai thi công trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144) trong tháng 11/2026; kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Cục Đường bộ đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc, có ý kiến với tỉnh An Giang để hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm dừng nghỉ Hậu Giang-Cà Mau Km100+200.

Về hệ thống trạm sạc điện, Cục Đường bộ tiếp tục yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm trên cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục Đường bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp đang kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/se-hoan-thanh-toan-bo-cac-tram-dung-nghi-tren-cao-toc-bac-nam-trong-nam-nay-post1146262.vnp