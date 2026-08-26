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Sạt lở khu vực nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng của mưa lớn, taluy dương sau khu nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến, xã Trung Hạ đã xảy ra sạt lở, gây hư hỏng công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sạt lở khu vực nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến

Ảnh hưởng của mưa lớn, taluy dương sau khu nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến, xã Trung Hạ đã xảy ra sạt lở, gây hư hỏng công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sạt lở khu vực nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến

Nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến.

Vết sạt lở xuất hiện sau nhiều ngày mưa lớn. Đất đá từ taluy dương sạt xuống, trong đó có những tảng đá lớn lăn vào khu nhà hiệu bộ, làm nứt tường, vỡ kính cửa sổ. Phía trên cung sạt trượt hiện còn nhiều cây cối, đất đá nằm chênh vênh, có nguy cơ tiếp tục sạt xuống khu nhà.

Đáng chú ý, khu nhà hiệu bộ mới được xây dựng năm 2024 nhưng nằm sát taluy dương có độ cao và độ dốc lớn. Đây cũng là khu vực từng xảy ra sạt lở trước đó nhưng chưa được xử lý triệt để.

Sạt lở khu vực nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến

Đá lớn sạt xuống công trình nhà hiệu bộ.

Sạt lở khu vực nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến

Sạt lở gây hư hại công trình.

Trước tình trạng trên, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo lãnh đạo xã Trung Hạ. Chính quyền địa phương đã kiểm tra, nắm tình hình, đồng thời báo cáo các sở, ngành chức năng và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo phương án xử lý, khắc phục nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất nhà trường.

Video: Thầy Lê Đức Chúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trung Tiến, xã Trung Hạ thông tin việc sạt lở.

Trong thời gian chờ phương án xử lý, địa phương và nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực sạt lở, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm năm học mới đang đến gần.

Đình Giang

Từ khóa:

#Trường Tiểu học #Sạt lở #Trung Tiến #xã Trung Hạ #Chính quyền địa phương #Công trình #Nhà trường #nguy cơ mất an toàn #Bão số 4 #Hư hỏng

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