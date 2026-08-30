“Sao Độc lập”: Kết nối giá trị thiêng liêng của độc lập với khát vọng phát triển

Với chiều sâu chính luận, sự đầu tư công phu và ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức truyền cảm, “Sao Độc lập” năm 2026 đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2026.”

Tối 30/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 (lần thứ XI), với chủ đề “Ánh sao độc lập-Khát vọng Việt Nam hùng cường."

Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026).

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, các thương binh, người có công với cách mạng... cùng dự chương trình.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng, Nhà nước tham dự chương trình.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một bản hùng ca vĩ đại, một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại ấy đã đập tan xiềng xích nô lệ, đưa nhân dân ta từ thân phận mất nước trở thành người làm chủ đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong những ngày mùa Thu lịch sử, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời, mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, “Sao Độc lập” đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa Thu tháng Tám.

Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn là không gian tri ân sâu sắc những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến trong mỗi người Việt Nam.

Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa trước, “Sao Độc lập” năm 2026 được đổi mới cả về nội dung tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật; giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2026.”

Chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những cống hiến, hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân; khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề “Ánh sao độc lập-Khát vọng Việt Nam hùng cường” là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập, tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

“Ánh sao độc lập” vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa Thu độc lập, tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ và đang hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai.

Chương trình gồm 3 chương với các tiết mục kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D... tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.

Chương 1 - “Mùa Thu cách mạng-Rạng rỡ sử vàng” tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh đất nước.

Chương 2 - “Sáng ngời chính khí-Nâng bước non sông” khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam-nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ.

Chương 3 - “Bản lĩnh tiên phong-Khát vọng hùng cường” tiếp nối mạch nguồn độc lập và chính khí dân tộc, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới.

Với chiều sâu chính luận, sự đầu tư công phu và ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức truyền cảm, “Sao Độc lập” năm 2026 đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng.

Từ mạch nguồn của mùa Thu độc lập, chương trình lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến; tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao các phần quà đầy ý nghĩa tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sỹ, các thương binh, người có công với cách mạng.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/sao-doc-lap-ket-noi-gia-tri-thieng-lieng-cua-doc-lap-voi-khat-vong-phat-trien-post1133457.vnp