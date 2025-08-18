Sẵn sàng cho cầu truyền hình “Lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh”

Chương trình sẽ kết nối 80 điểm cầu trên cả nước, cùng chứng kiến những công trình trọng điểm đi vào hoạt động, mang lại lợi ích to lớn cho người dân và đất nước.

Dấu ấn 80 năm Quốc khánh qua những công trình

Để chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) vào ngày 19/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 và Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025 giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan.

Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt mang tên "Lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh”. Chương trình sẽ kết nối các điểm cầu trên cả nước, cùng chứng kiến những công trình trọng điểm đi vào hoạt động, mang lại lợi ích to lớn cho người dân và đất nước.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam là điểm cầu chính của chương trình

Tại họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Sự kiện thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả .... Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN cho biết, đây là sự kiện truyền hình đặc biệt, với quy mô lớn và sự phối hợp của nhiều đơn vị, mang đến một bức tranh toàn cảnh về những nỗ lực xây dựng đất nước. Có 80 trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công được lựa chọn là điểm cầu của cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại cũng sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt. Chương trình cầu truyền hình sẽ được kết nối từ điểm cầu chính tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với các điểm cầu từ Bắc vào Nam, như Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau... Mỗi điểm cầu là một câu chuyện, một minh chứng cụ thể cho ý chí kiến tạo và tinh thần đổi mới.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết so với cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước vào ngày 30/4, sự kiện lần này có sự khác biệt rõ rệt. Chương trình không chỉ có phát biểu từ lãnh đạo địa phương, mà còn có tiếng nói của các chủ đầu tư, của người dân - những người trực tiếp thụ hưởng thành quả từ các công trình. Để thực hiện một chương trình quy mô chưa từng có, VTV đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, đơn vị, bao gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, VNPT, Viettel, và đặc biệt là đài truyền hình của 34 tỉnh, thành phố. “Đây là sự phối hợp với quy mô lớn và lực lượng tham gia đông đảo, đa dạng nhất đối với một cầu truyền hình”, ông Đỗ Đức Hoàng nhấn mạnh.

Sự kiện được thực hiện tại nhiều vị trí vô cùng đặc biệt, cũng đồng thời thể hiện nỗ lực vượt khó của đội ngũ sản xuất. Ông Đỗ Đức Hoàng cho biết, các điểm cầu sẽ xuất hiện ở những nơi có địa hình khó khăn như tại nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị) hay dự án cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Ngoài các điểm cầu trực tiếp, chương trình còn lồng ghép giới thiệu nhiều công trình khác đang được khởi công, đã hoàn thành hoặc sắp được triển khai. Điều này nhằm tạo nên một bức tranh phong phú, đa chiều về những công trình trọng điểm của đất nước. “Qua chương trình, chúng ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa vô cùng quan trọng của những công trình đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN chia sẻ.

Vượt nắng, thắng mưa, về đích sớm - Sức mạnh Việt Nam trong mỗi công trình

Với 4 phần nội dung, chương trình sẽ khắc họa khí thế lao động hăng say, tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” trên các công trường. Đó là câu chuyện về những con người ngày đêm miệt mài, đưa các dự án về đích đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, như niềm vui khánh thành cầu Rạch Miễu 2, một công trình mang ý nghĩa kết nối và phát triển; hành trình hoàn thành vượt tiến độ công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội...

Chương trình sẽ dành một phần đặc biệt để tôn vinh những giá trị cốt lõi mà các công trình mang lại cho người dân. Từ các dự án nhà ở xã hội, những cây cầu mới, đến các công trình y tế, giáo dục... tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế vùng. Tại điểm cầu Nghệ An, khán giả sẽ được gặp gỡ các bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để cảm nhận rõ hơn những giá trị mà công trình y tế này mang lại. Chương trình cũng sẽ kết nối với điểm cầu Ninh Bình, nơi khởi công Khu tái định cư phường Đồng Văn phục vụ công trình đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án điện gió Hải Anh tại Quảng Trị (Ảnh: Cổng thông tin Quảng Trị)

Bên cạnh những công trình đã hoàn thành, chương trình sẽ đề cập đến những dự án mang tính đột phá, ứng dụng công nghệ cao, mở ra một kỷ nguyên mới. Từ những cánh quạt khổng lồ của Dự án điện gió Hải Anh tại Quảng Trị, đến sự hiện đại của Tòa nhà Sài Gòn Marina tại TP.Hồ Chí Minh, tất cả đều thể hiện khát vọng vươn lên, làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Phần cuối của chương trình sẽ là khoảnh khắc đặc biệt - Lễ khởi công đồng loạt nhiều dự án mang tầm chiến lược, như Cảng hàng không Gia Bình tại Bắc Ninh, hay các công trình giao thông trọng điểm tại Cà Mau. Đây là khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Khép lại chương trình cầu truyền hình sẽ là những hình ảnh đẹp, tràn đầy cảm xúc về những công trình mới, những kỳ tích được tạo nên bởi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúc mừng đất nước bước sang một trang sử mới, hướng tới ngày đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngoài ra, cầu truyền hình còn được mở màn với một không gian âm nhạc hào hùng, ngập tràn cảm xúc. Khán giả sẽ được lắng nghe những tác phẩm đi cùng năm tháng như Bác Hồ một tình yêu bao la qua giọng hát của NSND Thanh Hoa, hay giai điệu tươi mới, trẻ trung của Việt Nam trong tôi là do ca sĩ Hòa Minzy thể hiện. Tiết mục hợp xướng Việt Nam ơi ta bước tiếp với sự góp mặt của NSND Quốc Hưng và Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ khép lại phần mở đầu đầy ấn tượng, tạo nên một không khí trang trọng, thiêng liêng.

Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Các ê-kíp sản xuất của VTV và các đài truyền hình địa phương phối hợp đã và đang nỗ lực hết mình, để đảm bảo mọi khâu kỹ thuật, nội dung được trơn tru, hoàn hảo nhất. Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của những người thợ trên công trường giờ đây cũng chính là tinh thần của những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tại các điểm cầu. Chương trình tổng duyệt sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/8 tại tất cả các điểm cầu trên toàn quốc, nhằm rà soát và kiểm tra lần cuối mọi yếu tố, sẵn sàng cho khoảnh khắc lịch sử được truyền tải đến hàng triệu khán giả vào sáng 19/8.

Theo VTV