Rút ngắn khoảng cách giao dịch tín dụng vùng biên nhờ chuyển đổi số

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào đời sống bà con vùng cao, biên giới. Trong lĩnh vực tín dụng, những tiện ích số đang giúp người dân rút ngắn quãng đường, thời gian, chi phí đi lại, đưa nguồn vốn đến gần hơn với bà con.

Bà con vùng biên được cán bộ tín dụng chính sách hỗ trợ hướng dẫn các tiện ích số.

Ở các xã vùng biên giới xứ Thanh, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn khiến mỗi lần thực hiện giao dịch ngân hàng là một hành trình không hề đơn giản. Với những hộ ở xa trung tâm, giảm được một lần đi lại cũng đồng nghĩa với tiết kiệm thời gian và một khoản chi phí nhất định. Tại xã biên giới Mường Lát, với tổng dư nợ tín dụng chính sách hiện đạt hơn 73 tỷ đồng, 856 hộ vay vốn. Cùng với đưa nguồn vốn đến cơ sở, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Lát thường xuyên hướng dẫn các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng thực hiện các nghiệp vụ trên nền tảng số; hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking. Với bà Lương Thị Ngoan, ở thôn 3, xã Mường Lát, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc nộp tiền lãi hằng tháng. “Tôi vay Ngân hàng Chính sách xã hội 60 triệu đồng. Trước đây phải đi nộp lãi cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn rất mất thời gian, nhưng nay chỉ cần nộp qua app, rất thuận tiện”, bà Ngoan cho biết.

Không chỉ người vay, chuyển đổi số cũng giúp tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thuận lợi hơn trong quản lý, thu lãi và thực hiện các giao dịch. Bà Phạm Thị Nhượng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 3, xã Mường Lát, cho biết: “Tôi thấy chuyển đổi số giúp thuận lợi hơn trong thực hiện các giao dịch ngân hàng, đặc biệt trong việc thu lãi. Thời gian thực hiện nhanh, thuận tiện hơn. Người dân ở đâu cũng có thể đóng lãi được”.

Tại xã Tam Chung, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục là một trong những nguồn lực giúp người dân đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Cùng với nguồn vốn, các tiện ích số giúp hộ vay chủ động hơn trong quản lý khoản vay. Thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, người vay có thể tra cứu thông tin về khoản vay, dư nợ, lịch trả nợ và nhận các thông báo liên quan. Gia đình anh Hà Văn Thọ, ở bản Lát, là một trong những hộ sử dụng nguồn vốn để phát triển sản xuất. Năm 2022, nhận thấy mô hình nuôi dúi phù hợp với điều kiện gia đình, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng chuồng trại, mua 20 con dúi giống. Theo anh Thọ, các thủ tục liên quan đến vay vốn, giải ngân, trả lãi và đáo hạn hiện đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Với những khách hàng ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, một số giao dịch có thể thực hiện qua ứng dụng trên điện thoại, giúp giảm thời gian đi lại.

Tính đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn 8 xã vùng biên giới thuộc địa bàn Mường Lát trước đây đạt gần 350 tỷ đồng, với gần 5.000 khách hàng đang vay vốn. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Lát đang triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng như thu lãi, giải ngân vốn không dùng tiền mặt và hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng dụng VBSP SmartBanking. Đến nay, hơn 2.000 tài khoản đã được cài đặt, sử dụng.

Không chỉ tín dụng chính sách, chuyển đổi số cũng đang được các ngân hàng thương mại đẩy mạnh tại khu vực biên giới. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Mường Lát Thanh Hóa hiện có tổng dư nợ khoảng 240 tỷ đồng. Cùng với duy trì các hình thức giao dịch trực tiếp, đơn vị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thu lãi qua tài khoản, qua ứng dụng ngân hàng. Phần lớn khách hàng đã thực hiện nộp tiền vào tài khoản để ngân hàng thu lãi, thay vì phải trực tiếp đến giao dịch bằng tiền mặt. Việc số hóa cũng được mở rộng trong các khâu của hoạt động tín dụng. Khách hàng có thể tiếp cận, trao đổi thông tin về khoản vay qua các kênh số; một số thủ tục được thực hiện, kiểm tra và xử lý trên hệ thống, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch. Với những khách hàng ở các bản xa trung tâm, đây là tiện ích thiết thực, nhất là khi mỗi lần đến ngân hàng đều phải tính toán thời gian và chi phí đi lại.

Khi hoạt động tín dụng được hỗ trợ bởi công nghệ số, khoảng cách giữa người vay và ngân hàng được thu hẹp không chỉ về địa lý mà cả về thời gian, phương thức giao dịch. Tuy nhiên, với một bộ phận người dân vùng cao, nhất là những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, việc tiếp cận các tiện ích số vẫn còn hạn chế, cần sự hướng dẫn trực tiếp. Vì vậy, cùng với số hóa quy trình, việc cán bộ ngân hàng xuống cơ sở, hỗ trợ người dân làm quen, sử dụng các ứng dụng vẫn rất cần thiết.

Bài và ảnh: Sơn Đình