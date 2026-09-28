Hoa Lộc nâng cao năng lực truyền thông để giảm nghèo bền vững (Bài 1):

Đưa thông tin đến tận người dân

Trăn trở lớn nhất trong công tác giảm nghèo tại nhiều vùng nông thôn không phải là thiếu chính sách hay nguồn vốn, mà là việc chính sách chưa thực sự “chạm” tới nhận thức của bà con. Tại xã Hoa Lộc, công cuộc giảm nghèo bền vững đang ghi nhận những chuyển biến tích cực nhờ việc “khơi thông” dòng chảy thông tin, để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, nhất là những đối tượng yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận với tri thức, chính sách. Từ đó, vận dụng vào sản xuất, sinh hoạt hàng ngày góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hoa Lộc tuyên truyền thông tin chính sách tới hộ bà Nguyễn Thị Bảy, thôn Phú Lộc.

Với địa bàn rộng, dân số đông, trong nhiều năm, công tác giảm nghèo tại xã Hoa Lộc đối mặt với nhiều rào cản. Trong đó, nhiều người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo không có cơ hội tiếp cận với thông tin về các khoản tín dụng ưu đãi, mơ hồ về kỹ thuật canh tác mới và thụ động trong việc tìm kiếm hướng đi phát triển kinh tế gia đình.

Cách đây 3 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy, ở thôn Phú Lộc thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất đã nhiều năm, một mình bà gồng gánh công việc đồng áng và nuôi 4 người con ăn học. Cuộc sống của gia đình vô vàn khó khăn, nhất là khi con thứ 3 của bà là người khuyết tật. Bà Bảy chia sẻ: “Mình tôi làm nông nghiệp không đủ trang trải cuộc sống, do không có vốn đầu tư và không biết kỹ thuật sản xuất mới. Để mưu sinh, tôi làm thêm nhiều việc, song cuộc sống vẫn túng thiếu, nên tôi rất mặc cảm, tự ti. Muốn cuộc sống khá hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu”.

Đó cũng là tâm lý chung của không ít hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Nắm bắt được tâm tư đó, UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp để tất cả người dân đều được tiếp cận với cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm kinh tế sáng tạo... để người dân có thêm cơ hội học hỏi, lựa chọn sinh kế phù hợp nhằm thay đổi cuộc sống.

Người dân địa phương tham gia tập huấn sản xuất giống lúa mới.

Bà Hoàng Thị Thường, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hoa Lộc, cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của truyền thông trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Hoa Lộc đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa thông tin chính thống, thiết thực trở thành “kim chỉ nam” thoát nghèo cho bà con. Từ đó, không chỉ trao cho người dân “con cá” mà thông qua Tiểu dự án Giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đã trao “cần câu” để mỗi người dân có thể chủ động vận dụng, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống; từng bước giảm nghèo bền vững”.

Điểm đột phá trong công tác truyền thông giảm nghèo tại xã Hoa Lộc là việc kết hợp linh hoạt giữa truyền thông diện rộng và truyền thông trực tiếp. Để những thông tin, chính sách đi vào cuộc sống, UBND xã đã giao các phòng, ban chuyên môn xây dựng chuyên mục truyền thông giảm nghèo để thông tin định kỳ trên hệ thống đài truyền thanh xã và các trang mạng xã hội như facebook, zalo. Qua các bản tin ngắn gọn được phát định kỳ, các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lịch thời vụ và chính sách mới... đã đến từng thôn, xóm, gia đình.

Cùng với đó, UBND xã cũng giao các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc để công tác giảm nghèo sớm về đích. Theo đó, nhiều cán bộ đoàn thể đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt tâm tư, giải thích, hướng dẫn người dân nhiều chủ trương, chính sách và hỗ trợ của Nhà nước phù hợp với điều kiện của từng hộ.

Song song với công tác tuyên truyền, thời gian qua, xã Hoa Lộc cũng phối hợp với VNPT chi nhánh Nga Sơn - Hậu Lộc, trung tâm dịch vụ nông nghiệp mở các lớp tập huấn giảm nghèo về thông tin, tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, thú y... cho hàng nghìn lượt người dân địa phương.

Nhờ “dòng chảy” thông tin thông suốt, nhiều hộ gia đình đã chủ động đăng ký tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tự tin vay vốn mở rộng sản xuất. Với thông tin, kiến thức tiếp thu được, người dân địa phương, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo đã tìm được hướng đi mới, xóa bỏ tâm lý tự ti và từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống.

Bài và ảnh: Lê Hòa

(Còn nữa)