Ronaldo tái hiện siêu phẩm móc bóng; Thể Công Viettel biến CAHN thành cựu vương Cúp Quốc gia

Nam Định và Ninh Bình cùng giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia; Vé dự Asian Cup 2027 của Malaysia vẫn bỏ ngỏ sau án phạt FIFA; Cột mốc lịch sử trong ngày Arsenal nhấn chìm Tottenham... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/11).

Thể Công Viettel biến CAHN thành cựu vương, Nam Định và Ninh Bình cùng giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia

Loạt trận ngày 23/11 tại Cúp Quốc gia 2025/26 chứng kiến nhiều kịch tính khi hàng loạt tên tuổi lớn phải dừng bước.

CAHN bị Thể Công Viettel loại khỏi Cúp Quốc gia 2025/26.

Đương kim vô địch CAHN nhận thất bại cay đắng trước Thể Công Viettel sau loạt luân lưu. Dù hai lần dẫn trước nhờ bàn thắng của Lê Văn Đô và Stefan Mauk, CAHN lại đánh mất thế trận vì sai lầm cá nhân và chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng.

Thể Công Viettel (áo trắng) chiến thắng đầy kịch tính. (Ảnh: VPF)

Tình huống VAR can thiệp cuối trận dẫn đến quả phạt đền giúp Lucao gỡ hòa 2-2, trước khi thủ môn Văn Việt trở thành người hùng của Viettel với hai pha cản phá luân lưu, ấn định thắng lợi 4-3 và biến CAHN thành cựu vương.

Nam Định vượt qua Long An để vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Ở các trận đấu khác, Nam Định vượt qua Long An 2-0 để vào tứ kết. Xuân Son - tâm điểm của sự chú ý - tiếp tục gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng Brenner và Lâm Ti Phông đã kịp thời tỏa sáng trong hiệp hai, mang về chiến thắng cho thầy trò HLV Mauro Jeronimo.

Ninh Bình ngược dòng trước Hải Phòng để giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Tại Lạch Tray, Ninh Bình tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Hải Phòng. Đội chủ nhà chơi áp đảo và dẫn trước 1-0 từ sớm, nhưng sang hiệp hai, Hoàng Đức ghi bàn gỡ hòa may mắn sau cú sút chạm người đổi hướng.

Kịch tính dâng cao khi phút 89, Gustavo bị Đình Triệu phạm lỗi trong vòng cấm, và Dos Anjos lạnh lùng sút phạt đền ấn định chiến thắng 2-1, đưa Ninh Bình vào tứ kết. Trong khi đó, CA TP.HCM dễ dàng thắng 3-0 trước TP.HCM nhờ sự tỏa sáng của Tiến Linh, Lee William và Endrick Dos Santos.

Loạt trận xác định 7/8 đội đi tiếp, suất cuối cùng sẽ được quyết định giữa PVF-CAND và HAGL ngày 28/1.

Vé dự Asian Cup 2027 của Malaysia vẫn bỏ ngỏ sau án phạt FIFA

Đội tuyển Malaysia dù toàn thắng 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 vẫn chưa chắc suất dự vòng chung kết do FIFA xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch, đình chỉ 12 tháng vì làm giả giấy tờ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang gấp rút chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để bảo vệ thành tích hiện tại.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John (trái) cùng Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh (Ảnh: AFC).

AFC khẳng định sẽ chờ Malaysia xử lý đến hạn cuối, đồng thời tạo điều kiện để vụ việc được giải quyết trước ngày 31/3/2026. Chuyên gia pháp lý nhận định FAM có thể tập trung lập luận kỹ thuật trước CAS, nhưng mọi khả năng vẫn bỏ ngỏ, bao gồm việc xem xét lại kết quả vòng loại nếu vụ việc chưa ngã ngũ.

Cột mốc lịch sử trong ngày Arsenal nhấn chìm Tottenham

Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 trong trận derby Bắc London, với tâm điểm là cú hat-trick rực sáng của Eberechi Eze. Đây là hat-trick thứ 300 trong lịch sử Premier League và Eze trở thành cầu thủ Arsenal thứ 23 làm được điều này.

Arsenal bay cao tại Premier League.

“Pháo thủ” áp đảo ngay từ đầu, dẫn 2-0 sau các pha lập công của Trossard và Eze. Sang hiệp hai, Eze tiếp tục ghi bàn, trước khi Trossard kiến tạo để anh hoàn tất cú hat-trick ở phút 76. Spurs chỉ có một bàn danh dự của Richarlison.

Bảng xếp hạng Premier League.

Thắng đậm, Arsenal nối dài chuỗi bất bại lên 15 trận và củng cố ngôi đầu, trong khi Tottenham sa sút, rơi xuống vị trí thứ 9.

Ronaldo tái hiện siêu phẩm móc bóng

Cristiano Ronaldo ghi dấu ấn với một siêu phẩm móc bóng ở phút 90+6, giúp Al Nassr thắng Al Khaleej 4-1 tại vòng 9 Saudi Pro League.

Pha lập công đẳng cấp giúp CR7 chạm mốc 954 bàn trong sự nghiệp và trở thành chủ đề “bùng nổ” trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ tin rằng anh đủ sức giành giải Puskas.

Khoảnh khắc Ronaldo ghi siêu phẩm cho Al Nassr - Ảnh: Saudi Pro League

Trước đó, Joao Felix, Wesley và Sadio Mane cũng lần lượt lập công, giúp Al Nassr duy trì phong độ ấn tượng với 27 điểm tuyệt đối sau 9 trận, tạo cách biệt 4 điểm với Al Hilal. Ở vòng tới, họ gặp đội cuối bảng Al Najma – cơ hội để Ronaldo tiếp tục nâng số bàn thắng tại SPL mùa này.

