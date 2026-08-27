Romania nhận 2,5 tỷ euro đầu tiên từ cơ chế SAFE

Ủy ban châu Âu vừa thông báo Romania đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 2,5 tỷ euro trong khuôn khổ Công cụ Hành động An ninh vì châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU), nhằm đẩy nhanh các chương trình đầu tư quốc phòng và hiện đại hóa năng lực quân sự.

Romania nhận 2,5 tỷ euro đầu tiên từ cơ chế SAFE. Ảnh: BGNES.

Khoản tiền trên tương đương khoảng 15% trong tổng số 16,7 tỷ euro mà Romania được phân bổ theo SAFE. Đây là khoản tiền ứng trước, được giải ngân sau khi Romania hoàn tất các thủ tục cần thiết. Các khoản tiếp theo sẽ được chuyển giao khi nước này đáp ứng những mốc triển khai và mục tiêu đã thống nhất.

SAFE là công cụ tài chính trị giá 150 tỷ euro, được EU thiết lập nhằm cung cấp các khoản vay dài hạn cho các quốc gia thành viên để tăng cường năng lực quốc phòng. Nguồn vốn chủ yếu dành cho các chương trình mua sắm chung, trong đó có đạn dược, tên lửa, hệ thống phòng không và các phương tiện, trang thiết bị tác chiến mặt đất được sản xuất trong EU.

Cao ủy EU phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius đánh giá khoản giải ngân là bước tiến quan trọng hướng tới củng cố năng lực quốc phòng châu Âu và tăng cường tính tự chủ chiến lược của khối. Theo ông, nguồn vốn cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và cơ sở công nghiệp của Romania.

SAFE là công cụ tài chính trị giá 150 tỷ euro, được EU thiết lập nhằm cung cấp các khoản vay dài hạn cho các quốc gia thành viên để tăng cường năng lực quốc phòng. Ảnh: Euronews.

SAFE cũng được kỳ vọng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu thông qua các chương trình mua sắm chung và tăng cường hợp tác xuyên biên giới. Nguồn vốn được EU huy động trên các thị trường tài chính, cho phép các nước thành viên tiếp cận các khoản vay dài hạn với điều kiện cạnh tranh, dựa trên uy tín tín dụng của EU.

Được biết, khoản hỗ trợ cho Romania nằm trong kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu/Sẵn sàng 2030” của Ủy ban châu Âu, với mục tiêu huy động hơn 800 tỷ euro cho đầu tư quốc phòng trên toàn EU. Việc tăng cường năng lực cho Romania cũng được xem là một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía Đông của EU.

Ngọc Liên

Nguồn: Romania Journal.